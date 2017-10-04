Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey действительно оказалась лучше аналогов

В недавней заметке о гарнитуре смешанной реальности Samsung мы высказали предположение, что устройство в плане технических характеристик может оказаться интереснее аналогов. На деле все так и оказалось: Samsung HMD Odyssey, именно так официально именуется устройство, по части разрешения экранов превосходит ранее представленные гарнитуры смешанной: Lenovo Explorer, Dell Visor, Acer MR Headset и HP Windows MR Headset.

В Samsung HMD Odyssey установлено два экрана AMOLED диагональю 3,5 дюйма. Разрешение каждого – 1440 х 1600 пикселей, в то время как разрешение экранов конкурентов – 1440 х 1440 пикселей. Больше и угол обзора: 110° в сравнении, например, с 95° у Acer MR Headset. Частота обновления стандартная – 90 Гц.

Samsung HMD Odyssey не требует подключения ни наушников, ни микрофона. За звук в гарнитуре отвечают качественные наушники AKG, стереомикрофоны – встроенные. Также устройство наделено шестиосными акселерометром и гироскопом, компасом и датчиком приближения, сенсорной площадкой управления курсором, портами HDMI 2.0 и USB 3.0.

Габариты и масса Samsung HMD Odyssey – 202 x 131,5 x 111 мм и 645 граммов.

Новинка поступит в продажу в этом году в США, Китае, Южной Корее, Бразилии и Гонконге. В США устройство на условиях предварительного заказа и в комплекте с контроллерами оценено в $500.

Источник: Samsung