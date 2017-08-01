На новом изображении смартфон LG V30 выглядит новой версией LG G6

В Сети опубликовали новое изображение LG V30, которое было взято из руководства пользователя грядущего смартфона южнокорейского производителя.

Данная серия устройства характеризовалась наличием дополнительного информационного дисплея, однако LG V30, как ожидается, получит лишь один дисплей.

Что касается экрана, то его форма, соотношение сторон, скругления по углам и дизайн лицевой панели в целом позаимствованы у весеннего флагманского смартфона LG G6.

Учитывая наличие основной сдвоенной камеры, которая также присутствует в LG G6, пока что сложно понять, как именно теперь производитель планирует разделять между собой линейки V и G.

Анонс LG V30 ожидается 31 августа, а поступление в продажу смартфона состоится 15 в Южной Корее и 28 сентября в США.