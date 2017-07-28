Глава Huawei заявил, что смартфон Mate 10 обойдет iPhone 8 по нескольким параметрам

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю (Richard Yu) в ходе недавнего интервью заявил, что смартфон Mate 10 обойдет iPhone 8 по нескольким параметрам.

Он подтвердил, что Huawei планирует отказаться от выпуска смартфонов нижнего ценового диапазона, а также добавил, что компания решила сделать Huawei Mate 10 практически безрамочным смартфоном, последовав примеру конкурентов.

Что касается сравнения с iPhone 8, то флагман Huawei должен иметь более длительное время работы без подзарядки и более качественную камеру, хотя Ричард Ю не стал вдаваться в технические подробности.

По слухам, Huawei Mate 10 должен получить шестидюймовый дисплей JDI Full Active с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 х 1080 пикселей.

В качестве однокристальной системы выступит Kirin 970, массовое производство которой начнется в сентябре. Камера получит наработки инженеров Leica, она сможет распознавать трехмерные лица пользователей.