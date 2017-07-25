Массовое производство SoC Kirin 970 начнется в сентябре

Источники сообщают, что массовое производство однокристальной системы Kirin 970 начнется в сентябре этого года.

SoC Kirin 970 будет производиться по нормам 10-нанометрового технологического процесса, изначально сообщалось, что в ходе тестового производства производитель столкнулся с высоким уровнем брака, однако все проблемы были успешно устранены.

Первая 10-нанометровая SoC Huawei получит четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53, максимальная частота работы которых составит 3 ГГц, а также поддержку Cat. 12 LTE. Также новой однокристальной системе приписывают производительный 12-ядерный графический процессор Heimdallr MP.

Soc Kirin 970 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 10, который должен быть представлен в октябре этого года.