Складному смартфону Samsung SM-W2018 приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ

В сети появились предварительные сведения о следующем смартфоне Samsung, выполненном в редком сейчас раскладном форм-факторе. Как утверждается, «раскладушка» Samsung SM-W2018 будет построена на SoC Snapdragon 835, а объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Что касается флэш-памяти, ее будет 64 ГБ.

Предшествующая модель Samsung SM-W2017 оснащена SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ.

В мае на сайте TENAA был замечен смартфон-раскладушка Samsung SM-G9298 на SoC Snapdragon 821 с 4 ГБ ОЗУ, работающий под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow. Он оснащен дисплеями AMOLED диагональю 4,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, камерами разрешением 5 и 12 Мп, датчиками отпечатков пальцев и частоты сердечных сокращений.