Принтер Canon imagePROGRAF PRO-6000 печатает 12-цветными чернилами на носителях полутораметровой ширины

Продажи imagePROGRAF PRO-6000 начнутся в августе по цене $11995.

Список поддерживаемых носителей включает глянцевую, матовую и тисненую бумагу. В принтере используется система чернил LUCIA PRO. В комплект поставки входят стартовые картриджи с чернилами емкостью 330 мл.

В серию PRO входят модели, рассчитанные на носители шириной от 17 до 60 дюймов. В этих принтерах используется одна и та же печатающая головка, чернила и процессор изображений, чем обеспечивается одинаковое качество конечного результата. Производитель отмечает, что оформление PRO-6000, как и других моделей серии, призвано символизировать связь с цифровыми камерами Canon EOS и объективами серии L.

Ориентируясь на профессионалов, которым необходима полноцветная печать на широких носителях, компания Canon представила принтер imagePROGRAF PRO-6000. Поддерживая носители шириной до 60 дюймов (152,4 см), он является самым широкоформатным принтером, печатающим 12-цветными чернилами.

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