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PiPlay Portable превращает мини-компьютер Raspberry Pi Zero в портативную игровую консоль

Мини-компьютеры Raspberry Pi полюбились энтузиастам электроники, как очень доступная и удобная в использовании платформа для всевозможных проектов. Один из них — PiPlay Portable — превращает мини-компьютер Raspberry Pi Zero в портативную игровую консоль. Сегодня на сайте KickStarter завершается сбор средства на выпуск PiPlay Portable.

Набор для самостоятельной сборки PiPlay Portable стоит $49

Консоль в сборе стоит $150. Набор для самостоятельной сборки PiPlay Portable обойдется в $49. В набор входит двухслойная печатная плата, жидкокристаллический дисплей размером 2,4 дюйма по диагонали, 12 кнопок и разъем для подключения наушников. Питается устройство от двух элементов AA, которых хватает примерно на три часа работы.

Набор для самостоятельной сборки PiPlay Portable стоит $49

Программная сторона PiPlay Portable представлена операционной системой Retropie, в которой доступны эмуляторы MAME / Arcade, SNES, Genesis, NES, GameBoy / Color / Advance и PlayStation 1. Отгрузку PiPlay Portable авторы проекта обещают начать в июле.

Источник: KickStarter
13:31 21.05.2017
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