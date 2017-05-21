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PiPlay Portable превращает мини-компьютер Raspberry Pi Zero в портативную игровую консоль
Мини-компьютеры Raspberry Pi полюбились энтузиастам электроники, как очень доступная и удобная в использовании платформа для всевозможных проектов. Один из них — PiPlay Portable — превращает мини-компьютер Raspberry Pi Zero в портативную игровую консоль. Сегодня на сайте KickStarter завершается сбор средства на выпуск PiPlay Portable.
Консоль в сборе стоит $150. Набор для самостоятельной сборки PiPlay Portable обойдется в $49. В набор входит двухслойная печатная плата, жидкокристаллический дисплей размером 2,4 дюйма по диагонали, 12 кнопок и разъем для подключения наушников. Питается устройство от двух элементов AA, которых хватает примерно на три часа работы.
Программная сторона PiPlay Portable представлена операционной системой Retropie, в которой доступны эмуляторы MAME / Arcade, SNES, Genesis, NES, GameBoy / Color / Advance и PlayStation 1. Отгрузку PiPlay Portable авторы проекта обещают начать в июле.
Источник: KickStarter
13:31 21.05.2017 Accent
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