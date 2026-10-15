Dell добавит семантический слой и граф знаний в свою ИИ-платформу к 2027 году

Новые компоненты превратят разрозненные корпоративные данные в управляемый контекст

Dell Technologies анонсировала 6 октября расширение своей ИИ-платформы AI Data Platform тремя компонентами: Unified Semantic Layer (единым семантическим слоем), Enterprise Knowledge Graph (корпоративным графом знаний) и Knowledge Agents (агентами знаний). По информации Economic Times, выход всех трёх аддонов запланирован на первую половину 2027 года.

Нововведения призваны решить типичную для крупных компаний проблему: данные доступны в разных системах, но не имеют общих определений и явных связей, пригодных для использования ИИ-моделями. «Данные без контекста — это просто шум. Большинство компаний потратили годы, делая данные доступными», — пояснил президент группы инфраструктурных решений Dell Артур Льюис.

Dell добавит семантический слой и граф знаний в свою ИИ-платформу к 2027 году
Источник изображения: сгенерировано Muse

Единый семантический слой накладывает на структурированные и неструктурированные данные общие определения, правила и классификационные таксономии, поддерживая импорт внешних онтологий. Корпоративный граф знаний выстраивает связи на основе метаданных, происхождения и истории запросов. Агенты знаний ограничены заданными фрагментами этого графа с настроенными разрешениями на доступ к данным, критериями качества и лимитами расходов.

Одновременно Dell анонсировала движок обработки данных на базе GPU Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition. По собственным тестам компании на сервере PowerEdge R770, среднее ускорение предобработки данных составило 3,9 раз по сравнению с CPU-only Apache Spark, а на пакетных задачах интеллектуального анализа достигло ускорения в 20,4 раз. В сфере хранения PowerScale получит поддержку до 500 изолированных арендаторов на кластер и обязательное взаимное шифрование TLS для NFS-трафика.

Практическая ценность усиливается тем, что семантическое моделирование, графовая связность и полномочия агентов собраны в едином стеке.

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