Бывшего инженера OpenAI обвинили в установке скрытого устройства для записи переговоров

Федеральные прокуроры США предъявили бывшему инженеру OpenAI Абдулрахману Альфозану обвинение в попытке незаконного перехвата устных переговоров. По версии следствия, 35-летний гражданин Саудовской Аравии, работавший в компании с июля 2025 года, установил записывающее устройство в конференц-зале для руководства в офисе OpenAI в Сан-Франциско.

Его задержали 9 октября, а 13 октября он впервые предстал перед федеральным судом.

Согласно материалам обвинения, устройство обнаружили 30 сентября в USB-порту за телевизором. Предположительно, его установили двумя днями ранее, обернули туалетной бумагой, содержимое было зашифровано. 5 октября, согласно открытым данным, нашли ещё одно устройство — в сумке, оставленной без присмотра в другом помещении компании. Следствие также ссылается на записи камер наблюдения, которые, как утверждается, зафиксировали Альфозана возле конференц-зала, доступ к которому ему не был разрешён.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Отдельный эпизод связан с чат-ботом: по утверждению прокуроров, с учётной записи, связанной с супругой Альфозана и имевшей общие с его аккаунтом идентификаторы, отправляли запросы о создании и сокрытии записывающего устройства. Эти сведения изложены в материалах обвинения и сами по себе не устанавливают мотив или подтверждённый объём полученной информации.

OpenAI сообщила, что обнаружила устройство, уведомила ФБР и уволила сотрудника. Компания также заявила, что использовала собственные модели для анализа устройства и установления предполагаемого виновника. По её данным, признаков доступа к весам моделей, исходному коду или клиентским данным, а также их копирования или вывода из систем не выявлено. Расследование продолжается, на данный момент обвинение не означает, что вина Альфозана доказана. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до $250 тысяч.