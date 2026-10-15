Доля Nvidia на китайском рынке ИИ-ускорителей рухнула до 34%, а Huawei выросла до 28%

За первое полугодие 2026 года Nvidia поставила в Китай 678 000 ускорителей — падение на 44% год к году, в то время как внутренние производители нарастили отгрузки

Доля Nvidia на китайском рынке ИИ-ускорителей для дата-центров упала до 34% в первом полугодии 2026 года, следует из данных IDC, с которыми ознакомился Reuters. Компания отгрузила 678 000 ускорителей — на 44% меньше, чем годом ранее. Huawei за тот же период поставила 572 000 чипов и заняла 28% рынка. Общий объём поставок ИИ-ускорителей в Китай достиг 2,008 миллиона единиц.

Причина сдвига — американские экспортные ограничения, отрезавшие Китай от самых мощных чипов Nvidia, включая B200 и B300, вкупе с пекинским курсом на поддержку внутренних производителей. Девять из одиннадцати китайских чипмейкеров, отслеживаемых IDC, увеличили отгрузки год к году. Не-GPU ускорители впервые превзошли графические процессоры по объёму поставок — структурный сдвиг, значимый для всей цепочки развёртывания моделей.

Доля Nvidia на китайском рынке ИИ-ускорителей рухнула до 34%, а Huawei выросла до 28%
Источник изображения: сгенерировано Muse

Рынок остаётся фрагментированным: помимо Nvidia и Huawei, IDC зафиксировала 7% у T-Head (подразделение Alibaba), 5% у Cambricon, 4% у Kunlunxin (Baidu) и 3% у Hygon. Для ML-команд, работающих в Китае, такая диверсификация означает рост важности зрелости компиляторов, покрытия фреймворков, поддержки ядер и инструментов распределённого обучения, а не только доступности оборудования.

Дженсен Хуанг неоднократно критиковал экспортные ограничения, утверждая, что они сокращают доступ Nvidia на крупнейший рынок ИИ-инфраструктуры. В отчёте IDC нет сравнений производительности под нагрузкой или совокупной стоимости владения — только данные об отгрузках.

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