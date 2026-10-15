Дженсен Хуанг анонсировал в Париже новый транш инвестиций — за год компания уже разместила в Европе $8, а теперь финансирует французские стартапы от робототехники до медицинских платформ

Nvidia вложит ещё 2 миллиарда долларов в европейский ИИ и призвала континент включиться в гонку

Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил в Париже о планах вложить ещё $2 миллиарда в европейские ИИ-проекты в течение ближайшей недели. Средства добавляются к $8 миллиардам, которые компания уже разместила в регионе за последний год. Заявление прозвучало на первом этапе европейского турне, которое также охватит Лондон и Берлин.

Попутно Nvidia раскрыла финансирование четырёх французских компаний: платформы для управления здравоохранением Doctolib, робототехнического ИИ-стартапа Genesis AI, разработчика делового планирования Pigment и фирмы Entalpic, работающей в области химии и материаловедения. Деньги распределены по разным слоям технологического стека — от прикладного ПО до научных вычислений, — а не сконцентрированы исключительно на разработчиках фундаментальных моделей.

Источник изображения: Will Buckner

Хуанг выступил с прямым призывом: «Европе нужно включиться в гонку». Он подчеркнул важность открытых моделей как инструмента, который можно адаптировать под локальные языки и требования суверенитета. Nvidia уже выступает партнёром и инвестором французского разработчика Mistral AI, чья последняя модель обучалась на 4000 ускорителей Grace Blackwell. Это обозначает структурную зависимость: открытые веса дают заказчикам контроль над развёртыванием, но обучение и инференс всё равно требуют огромных вычислительных мощностей.

Визит Хуанга проходит на фоне европейского общественного скепсиса в отношении автономных ИИ-агентов и энергозатрат дата-центров. Глава Nvidia парировал тем, что «ИИ способен укреплять экономику и развиваться ответственно». Конкретные условия сделок, размеры долей и обязательства по закупкам оборудования не уточняются.