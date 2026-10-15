BMW вернула мотор V8 в «семерку»: представлена новая BMW M760 xDrive

Мощность составляет 570 л.с.

BMW представила новую версию флагманского седана 7 Series — M760 xDrive. Модель получила 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 570 л. с. Это больше, чем развивал прежний 760i (536 л. с.). Новинка относится к линейке M Performance.

BMW вернула мотор V8 в «семерку»: представлена новая BMW M760 xDrive
Источник изображения: BMW через Motor1

BMW не стала возвращать 6,6-литровый V12, который устанавливался на предыдущем поколении M760i. Вместо него используется более компактный восьмицилиндровый двигатель, а тяга передается на все четыре колеса через систему полного привода xDrive.

Еще одно изменение касается названия. Буква «i», ранее использовавшаяся в обозначениях бензиновых моделей, теперь остается в названиях электромобилей BMW. Прежний 760i не продавался в Европе, а вот M760 xDrive должен выйти на европейский рынок. Это может указывать на то, что инженерам удалось адаптировать V8 к экологическим требованиям стандарта Euro 7. В линейке 7 Series новинка станет третьей моделью с обозначением M Performance наряду с подключаемым гибридом M760e и электрическим i7 M70.

BMW пока не объявила стоимость M760 xDrive. Однако эта версия может оказаться дороже прежнего 760i, который в США стоил от $117 395.

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