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Курс Bitcoin впервые превысил $2000

В эти выходные криптовалюта Bitcoin (биткойн) подорожала до нового рекордного значения, перевалив за отметку 2000 долларов за один биткойн. Говоря точнее, сегодня был зафиксирован курс 2086,08 долларов за биткойн. Сейчас стоимость единицы криптовалюты немного понизилась, но на момент подготовки новости все еще превышает 2000.

Курс Bitcoin впервые превысил $2000

С начала года стоимость Bitcoin более чем удвоилась. Отметим, что в марте наблюдалось падение курса, который тогда опустился ниже 900 долларов.

Наибольшее количество обменных операций выполняется с участием японской валюты. Говоря точнее, иены сейчас участвуют в 45% операций. На втором месте — доллары США, на которые приходится около 30% денежного потока.

Источник: Coindesk
17:12 21.05.2017
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