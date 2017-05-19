iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 19 19 мая 2017

Представлены жесткие диски WD Red и WD Red Pro объемом 10 ТБ

Компания Western Digital представила накопители на жестких дисках WD Red и WD Red Pro объемом 10 ТБ. Они предназначены для хранилищ с сетевым подключением. По подсчетам производителя, в новых накопителях используется четвертое поколение технологии HelioSeal, предусматривающей заполнение гермозоны гелием. Накопители типоразмера 3,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

Накопители WD Red и WD Red Pro предназначены для NAS

Модель WD Red со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин предназначена для хранилищ с числом отсеков от одного до восьми. По словам Western Digital, эти хранилища подойдут для персонального использования и для небольших предприятий.

Модель WD Red Pro со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин предназначена для хранилищ, у которых до 16 отсеков для накопителей. Такие хранилища подходят для предприятий среднего размера.

В США накопители WD Red м WD Red Pro объемом 10 ТБ уже продаются. Модель WD Red стоит $494. На нее производитель предоставляет трехлетнюю гарантию. Модель WD Red Pro стоит $533. На нее распространяется пятилетняя гарантия.

Источник: Western Digital
08:33 19.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.