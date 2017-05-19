|
Представлены жесткие диски WD Red и WD Red Pro объемом 10 ТБ
Компания Western Digital представила накопители на жестких дисках WD Red и WD Red Pro объемом 10 ТБ. Они предназначены для хранилищ с сетевым подключением. По подсчетам производителя, в новых накопителях используется четвертое поколение технологии HelioSeal, предусматривающей заполнение гермозоны гелием. Накопители типоразмера 3,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
Модель WD Red со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин предназначена для хранилищ с числом отсеков от одного до восьми. По словам Western Digital, эти хранилища подойдут для персонального использования и для небольших предприятий.
Модель WD Red Pro со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин предназначена для хранилищ, у которых до 16 отсеков для накопителей. Такие хранилища подходят для предприятий среднего размера.
В США накопители WD Red м WD Red Pro объемом 10 ТБ уже продаются. Модель WD Red стоит $494. На нее производитель предоставляет трехлетнюю гарантию. Модель WD Red Pro стоит $533. На нее распространяется пятилетняя гарантия.
Источник: Western Digital
08:33 19.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|