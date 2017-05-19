Флагманский смартфон Honor 8 Pro

Мощнейший планшетофон с двойной камерой в очень тонком металлическом корпусе

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Пытаясь изо всех сил разделить в глазах пользователей Huawei и Honor на два совершенно независимых друг от друга бренда, выпускающих смартфоны, компания Huawei никак не может по-настоящему разнести продукты этих двух марок стилистически. Невооруженным глазом видно, что смартфоны обеих марок выходят «с одного станка», они настолько схожи между собой по дизайну, что порой без соответствующего логотипа невозможно понять, к линейке Huawei или Honor относится тот или иной аппарат.

Вот и Honor 8 Pro постигла та же судьба: смартфон как будто рожден быть представителем имиджевой линейки Huawei P. Он совершенно не похож на свою вроде бы базовую модель Honor 8, зато как две капли воды похож на Huawei P10 — с поправкой, естественно, на габариты. Ему бы вполне подошло название Huawei P10 Plus, если бы такая модель не была выпущена тут же, параллельно с ним.

В общем, глядя на все это, приходится признать, что бренд Honor все больше и больше отходит от имиджа «народного смартфона» с простоватым дизайном и неплохими, но не топовыми характеристиками за привлекательную цену. Сейчас перед нами самый настоящий топовый смартфон с блестящим дизайном и самой что ни на есть флагманской начинкой. При этом (вспоминаем про желание хоть как-то развести продукцию марок Huawei и Honor) компании приходится держать цены на продукты Honor ниже, чем у идущих параллельными путями схожих моделей Huawei. Так что пока ценовая политика окончательно не поменялась, присматриваемся все пристальнее к топовым продуктам Honor, они того явно стоят.

Основные характеристики Honor 8 Pro (DUK-L09)

SoC HiSilicon Kirin 960, 8 ядер: 4@2,4 ГГц (ARM Cortex-A73) + 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-G71

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS (LTPS) 5,7″, 2560×1440, 515 ppi

Оперативная память (RAM) 6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA (900/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE Cat.6 Band 1, 3, 5, 7, 8, 20

Сети TD LTE Band 38,40

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2 A2DP, LE

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 12 Мп + 12 Мп, автофокус, f/2,2, видео 4K

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0

Датчики приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Сканер отпечатков пальцев

ИК-порт

Аккумулятор 4000 мА·ч

Размеры 157×78×6,97 мм

Масса 184 г

Средняя цена T-1722436433 Розничные предложения L-1722436433-10

Внешний вид и удобство использования

Honor 8 Pro получил очень тонкий (всего 6,97 мм) цельнометаллический корпус без пластиковых вставок в тыльной части. Антенны выведены во внешние канавки, прикрытые композитным материалом. Корпус имеет обтекаемые со всех сторон зализанные формы, здесь не найти острых углов и прямых граней.

Что касается дизайна, то на данный момент Honor 8 Pro однозначно является самым ярким и привлекательным аппаратом серии, хотя в последнее время интересным внешним видом могут похвастать практически все смартфоны Huawei среднего и высшего уровня.

Аппарат крупный, довольно тяжелый, но при этом очень тонкий, что делает комфортным удержание его в руках. Металл не скользкий: пескоструйная обработка и полировка воздухом под высоким давлением позволили сделать Honor 8 Pro приятным и гладким на ощупь. Правда, отпечатки пальцев на такой поверхности остаются заметны.

Передняя панель полностью прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Здесь есть фронтальная камера, привычный набор датчиков, не забыт и светодиодный индикатор событий.

Аппаратных кнопок в нижней части под экраном нет, навигационные кнопки здесь только экранные. Кстати, набор этих кнопок, включая их количество и взаимное расположение, можно самостоятельно изменять в настройках. Это удобно: тот, кто привык нажимать кнопку возврата к предыдущему экрану слева, например, будет долго привыкать, если на другом смартфоне она окажется справа. Здесь пользователь от таких проблем избавлен полностью.

На тыльной стороне два модуля камер объединены в единый блок и прикрыты сверху защитным стеклом овальной формы. Рядом расположена двухцветная светодиодная вспышка средней яркости.

Чуть ниже можно найти круглую площадку дактилоскопического датчика, немного утопленную вглубь, чтобы ее было легче нащупать вслепую. К работе сканера претензий нет: распознавание происходит быстро и четко, и, как обычно, с его помощью можно также управлять прокруткой, перелистыванием, камерой, отвечать на звонки и отключать будильники.

Аппаратные кнопки расположены на правой грани. Та, которая отвечает за питание и блокировку, имеет на своей поверхности мелкие насечки, отчего поверхность шероховатая. Другая кнопка, отвечающая за регулировку громкости, наоборот, совсем гладкая, так их легче различать не глядя. Клавиши довольно жесткие, они достаточно выпирают, чтобы легко находить их на ощупь.

Разъем для карточек, как обычно, совмещенный: в гнездо для второй SIM-карты можно установить карту памяти. Обе SIM-карты имеют формат Nano-SIM, поддерживается их горячая замена.

В основном интерфейсные элементы размещены на нижнем торце: здесь есть разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сюда же выведен основной динамик, а рядом находится отверстие разговорного микрофона.

На верхнем торце помимо вспомогательного микрофона, служащего для работы системы шумоподавления, можно найти маленький глазок инфракрасного передатчика. С его помощью Honor 8 Pro может выступать в качестве пульта дистанционного управления для бытовой техники, на смартфон предустановлена соответствующая программа.

Honor 8 Pro представлен на нашем рынке в трех привычных уже цветовых вариантах: черном, золотистом и синем.

Экран

Honor 8 Pro оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass. Размеры экрана составляют 71×127 мм при диагонали в 5,7 дюйма. Разрешение при этом составляет 2560 ×1440, плотность точек тут очень высокая, около 515 ppi.

Рамка вокруг экрана узкая, всего лишь около 3 мм по бокам и до 15 мм сверху и снизу, что на такой крупной площади передней панели смотрится вполне изящно.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность ручной регулировки цветового тона, можно также задействовать режим с «фильтром синего». Экран поддерживает работу в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Honor 8 Pro, далее их можно различать по размеру):

Экран у Honor 8 Pro темнее (яркость по фотографиям 106 против 120 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Honor 8 Pro очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 560 кд/м², минимальное — 5 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 5 кд/м² (слишком темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 145 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 560 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях полной темноты мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 19, 155 и 560 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Honor 8 Pro и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Honor 8 Pro явно перенасыщены, и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Honor 8 Pro контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Honor 8 Pro экран все же темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1300:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 28 мс (15 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 43 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,48, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее совсем не было.

Цветовой охват заметно шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но хотя бы отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) в основном ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как хотя бы цветовая температура приблизилась к стандартному значению. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась менее чем на 6%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и отличную равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камеры

Фронтальный модуль имеет сенсор 8 Мп и оптику с максимальной диафрагмой f/2,0 без собственной вспышки и автофокуса. Роль вспышки играет яркая подсветка самого экрана в момент съемки, есть режим ретуши для постобработки портрета. Отдельного ручного режима съемки здесь нет, подстройка яркости, контрастности и насыщенности, а также шкала экспокоррекции и так всегда доступны. Значение светочувствительности можно выставлять вручную в пределах значений от ISO 100 до ISO 1600. Качество съемки особых претензий не вызывает: цветопередача и резкость на снимках в норме. Нет совсем уж пересвеченных или недоэкспонированных участков, что говорит о широте динамического диапазона, а значение светочувствительности не задрано даже на снимках в помещении (обычно ISO 200).

Что касается основной камеры, то этот блок у флагмана Honor отличается от того, что у флагмана Huawei (P10). Во-первых, здесь модули одинаковы по количеству пикселей (2 по 12 Мп), а во-вторых, никто не говорит про участие компании Leica и на объективах нет надписи Summarit H (максимальная диафрагма у обоих объективов при этом такая же — f/2,2). Как и раньше, RGB-сенсор отвечает за цветопередачу, а монохромный — за детализацию. Этим двойные камеры Huawei отличаются от двойных камер айфонов или смартфонов Asus: у тех нет никаких монохромных модулей, но используются различные объективы (широкоугольный и телевик). То есть это совершенно разные подходы к использованию двух совместных модулей камер.

Отдельно вынесен популярный режим так называемой «широкой диафрагмы», когда на уже полученных снимках можно менять глубину резкости, добиваясь эффекта размытия того или иного объекта/плана. Делается это, естественно, программным путем, диафрагменное число у оптики, конечно же, остается неизменным, но маркетологи в таких случаях пишут в характеристиках про диапазон диафрагм так: от f/0,95 до f/16.

Меню, как обычно, имеет подробные ручные настройки для фото- и видеосъемки (выдержка (от 1/4000 до 30 с), светочувствительность (до ISO 3200), экспокоррекция, баланс белого, а также варианты фокусировки). В смартфонах Huawei всегда максимальное количество сюжетных режимов, вплоть до отдельных творческих режимов для съемки света или еды. Выделен режим HDR, а также есть монохромный режим, поскольку нужно было использовать тот факт, что в смартфоне установлена отдельная черно-белая камера. Есть возможность сохранять снимки в RAW (DNG).

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, есть и режим съемки со скоростью 60 fps, обычный Full HD @30 fps, а также замедленная съемка. Для 4К-видео используется кодек Н.265, а для роликов со скоростью 60 кадров в секунду и остальных — Н.264. Присутствует функция оптической стабилизации для видео, но она недоступна в двух максимальных режимах 4К и 60 fps, появляется только при Full HD @30 fps. C видеосъемкой камера справляется в целом неплохо. Фокусировка не подводит, рывков нет, артефактов тоже, изображение яркое и детализированное. Звукозапись производится на достойном уровне, система шумоподавления со своими задачами тоже справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал Антон Соловьев.

Хорошая резкость по полю кадра и по планам. Номера машин различимы плохо. Неплохая детализация даже на средних планах. С макросъемкой камера справляется хорошо. Текст отработан хорошо.

Режим HDR в камере работает хорошо.

Авто HDR

Монохромная камера работает отлично. Впрочем, она не так уж сильно изменилась за время своего существования.

Авто Ч/б

Также мы протестировали камеру на лабораторном стенде по нашей методике.

Авто Ч/б Освещение ≈3200 люкс. Освещение ≈1400 люкс. Освещение ≈130 люкс. Освещение ≈130 люкс, вспышка. Освещение <1 люкс, вспышка.

Камеру можно назвать хорошей. Программа не съедает детали, хотя местами можно заметить небольшие зоны нерезкости и явный шарпинг. Впрочем, это не сильно бросается в глаза.

В лабораторном тесте видно, что при свете камера может похвастаться хорошей детализацией, а вот в сумерках — уже не очень хорошей. Если хочется сохранить больше деталей, можно использовать монохромный модуль: за счет своей главной особенности он способен отрабатывать практически 100% сенсора в любых сценариях. Разумеется, это небольшое математическое «читерство», но, тем не менее, такие снимки выглядят лучше.

В итоге камера вполне справится со множеством сценариев. Обе камеры.

Телефонная часть и коммуникации

Смартфон поддерживает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с в сетях LTE Cat.6 в шести диапазона FDD и 2 диапазонах TD LTE. Все наиболее часто используемые на территории нашей страны диапазоны (3 диапазона FDD LTE (Band 3, 7, 20), а также TD LTE Band 38) смартфон поддерживает. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение.

Кроме этого поддерживается Bluetooth 4.2, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) MIMO 2×2, есть NFC с поддержкой Mifare Classic, то есть аппарат работает с приложением для проездных документов. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Качество приема в Wi-Fi-сетях также никаких нареканий не вызывает. Скорость передачи данных между компьютером и смартфоном с помощью кабеля через порты USB 3.1 Type-C составляет около 26 МБ/с.

К работе навигационного модуля претензий нет, он умеет работать и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

При наборе номера поддерживается Smart Dial с поиском по первым буквам в контактах, есть встроенный черный список. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности по сортировке и отображению контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук чистый и натуральный. Штатной возможности записи телефонных разговоров с линии не предусмотрено. Виброзвонок в руках ощутим, но все равно вследствие большого и тяжелого корпуса вибровызов здесь далеко не такой мощный, как в тонком и легком Huawei P10.

Интерфейс в смартфонах Huawei традиционно не предлагает заранее выбрать определенную карту для отправки SMS, это можно сделать только для голосовых вызовов и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Карты в обоих слотах могут находиться в активном ожидании в 3G одновременно.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1, это на текущий момент последняя версия интерфейса для мобильных устройств Huawei. Она была довольно сильно переработана не только внешне, но и программно. Разработчики позаботились о том, чтобы EMUI 5.1 прогнозировала наиболее частые действия пользователя, непрерывно изучая его поведение и привычки. Например, если владелец смартфона открывает некое приложение ежедневно в одно и то же время, система отследит это и загрузит приложение в оперативную память, прогнозируя необходимость его запуска. То есть со временем пользователь сможет заметить, что его любимая программа Facebook, Whatsapp или Instagram стала запускаться быстрее.

Что касается внешнего вида, то здесь разработчики пошли в сторону упрощения стиля, решили отойти от вкусов Азии в сторону вкусов Европы. Стиль оформления стал более легким, сдержанным, разработчики даже посвятили темы оформления одному из самых красивых мест старой Европы — лазурным водам Эгейского моря. Также много внимания было уделено проработке внешнего вида и организации меню. Довольно неожиданным шагом было решение добавить второй вариант отображения рабочего пространства, в котором имеется, в отличие от предыдущих версий EMUI, отдельное меню установленных приложений, что не характерно для традиционных китайских оболочек.

Были оставлены и двухоконный режим, и возможность уменьшения в размерах площади рабочего пространства экрана, и виртуальная умная кнопка, и поддержка жестов. В галерее фотографии теперь автоматически сортируются по разделам «Важное», «Люди», «Места» и «Вещи». В меню настроек сбоку выдвигается дополнительная панель, изменена шторка уведомлений, карусель последних открытых приложений. Повлиять можно даже на отображение иконок уведомлений в статусной строке наверху: сейчас по умолчанию там можно найти лишь счетчик с цифрами, отсчитывающий их количество. Но при желании все это можно «утяжелить», вернув интерфейсу привычную азиатскую перенасыщенность разнообразными элементами.

Из дополнительных программ можно отметить привычный уже комплексный диспетчер телефона, файловый менеджер и программу для слежения за здоровьем. Есть встроенное приложение для эмуляции пульта ДУ, работающее в связке с ИК-портом, размещенным на верхнем торце корпуса устройства. Помимо прочего Honor 8 Pro поступает в продажу с предустановленным приложением виртуальной реальности Jaunt VR, в котором доступна коллекция панорамного VR-видео 360° — в нашем тестовом семпле его, впрочем, не оказалось.

Для прослушивания музыки используется собственный проигрыватель со знакомым симпатичным интерфейсом, в котором, как обычно, никаких дополнительных ручных настроек нет — можно лишь включить или выключить целиком виртуальную систему DTS. В наушниках звук густой и насыщенный, а внешний динамик, естественно, выдает звук попроще: он чистый и громкий, но плоский и звонкий. Диктофон обладает хорошей чувствительностью, встроенное FM-радио в смартфоне отсутствует.

Производительность

Honor 8 Pro, как и Huawei P10, функционирует на самой мощной из мобильных платформ HiSilicon — однокристальной Kirin 960. Новая SoC использует самые актуальные на сегодняшний день технологии, такие как процессорные ядра Cortex-A73, интерфейс флэш-памяти UFS 2.1, а также мощный восьмиядерный видеоускоритель Mali G71. Изготовлен чип по 16-нанометровому техпроцессу FinFET Plus, а по производительности GPU новая SoC вдвое превосходит Kirin 950.

В конфигурацию Kirin 960 входит два кластера по четыре процессорных ядра: ARM Cortex-A73 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Однако объем ОЗУ здесь, в отличие от того же P10, составляет не 4, а целых 6 ГБ (5,55 ГБ, если быть точным). Правда, из них даже в новом аппарате после очистки памяти и закрытия всех приложений свободно 3,9 ГБ, хотя и этого для текущих задач хватает с избытком. Встроенной памяти свободно около 49,5 ГБ из 64 ГБ общего объема.

Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD есть, также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG. Отформатировать карту памяти так, чтобы на нее можно было устанавливать приложения, не предлагается, она здесь используется лишь для хранения файлов пользователя.

По результатам тестов Honor 8 Pro немного обогнал своего родственника Huawei P10 — очевидно, за счет большего объема оперативной памяти. SoC HiSilicon Kirin 960 практически сравнялась с Snapdragon 821, за исключением разве что результатов в AnTuTu. Но до результатов мощнейшей Samsung Exynos 8895, на которой сейчас вышли новинки Galaxy S8 и S8+, ей все же очень далеко.

В любом случае данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми без исключения задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Combat X и другие, идут без малейших притормаживаний на максимальных настройках. Honor 8 Pro — это очень производительный аппарат, у которого имеется существенный «запас прочности» для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 130540 138718 149788 113351 172891 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1868/6328 1741/4221 1728/4036 1482/3836 2008/6433

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 1417 2409 2676 1869 2628 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 18 12 31 13 19 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 21 24 32 24 36 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 46 38 59 52 57 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 57 61 92 71 103

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3139 2494 2931 13047 2535 Google Octane 2

(больше — лучше) 10155 10036 9287 3116 9905 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 478 551 584 1383 490

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 46 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это существенно выше типичного значения в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что, по всей видимости, частота обновления экрана чуть выше 60 Гц, поэтому идеальной гладкости воспроизведения не получается ни при каких стандартных частотах кадров в видеофайле. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, однако на тестовых мирах видно, что четкость немного снижена из-за интерполяции к разрешению экрана. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но и изображение будет меньше рабочей площади экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Honor 8 Pro, получила вполне достойную емкость в 4000 мА·ч. Однако в смартфоне мощная горячая SoC и большой по площади экран с очень высоким разрешением, что приводит к повышенному энергопотреблению системы и, как следствие, к довольно скромным для такой батареи результатам автономности.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 Deluxe 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 5 ч. 40 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора не более 16 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат не дотягивает и до 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать всего около 4 часов, это отнюдь не впечатляющий результат.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge, но на практике мы это проверить не смогли, поскольку тестовый семпл прибыл к нам без комплектного сетевого адаптера. От обычного ЗУ аппарат заряжается в течение 2,5 часов током 1,9 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

На момент написания обзора цена Honor 8 Pro в российской рознице составляет 35 тысяч рублей. И это весьма неплохо, если учесть, что перед нами во всех отношениях самый настоящий флагманский смартфон, который мало в чем уступает топовым современным моделям иных брендов первой величины, стоящим чуть ли не в полтора раза дороже. Honor 8 Pro получил лучший на текущий момент вариант корпуса, как по строению и материалам, так и по внешнему виду — смартфон действительно выглядит дорого и стильно. Начинка тоже почти идеальна: тут и мощнейшая и самая современная аппаратная платформа с широкими возможностями и запасом производительности на годы вперед, и качественный экран с передовым разрешением Quad HD, которое позволяет рассматривать данный смартфон как отличный вариант для знакомства с VR-технологией. Нет претензий и к коммуникационным возможностям: придирки насчет того, что здесь не LTE Cat.12, как у P10, а «всего лишь» LTE Cat.6, пока еще воспринимаются с улыбкой. Один из козырей смартфона — двойная камера, обеспечивающая хорошее качество снимков за счет применения монохромного модуля. Пожалуй, Honor 8 Pro не получится особо похвалить за звук основного динамика и автономность, но и они не провальные, просто бывает и лучше. В любом случае на фоне максимальных цен (от 50 тысяч и выше), которые выставили на свои флагманы в новом сезоне такие популярные бренды, как LG, Samsung, да и сама Huawei (ведь Huawei P10 Plus стоит на 10 тысяч дороже), смартфон Honor 8 Pro выгодно выделяется, к нему стоит присмотреться.