Материнская плата Gigabyte GA-AB350-Gaming 3

Компания AMD на данный момент подходит к разгону существенно более лояльно, нежели Intel: во-первых, он «разрешен» для всех процессоров семейства Ryzen, во-вторых — для двух чипсетов платформы АМ4 из (всего) трех, а не для одного из длинной линейки (при этом с памятью можно «поиграть» даже на младшем чипсете). Соответственно, выход в свет недорогих Ryzen 5 прямо провоцирует производителей системных плат выпускать недорогие (относительно) оверклокерские модели на чипсете В350. Разумеется, функциональность этого чипсета несколько ниже, нежели у топового Х370, но она все равно достаточна для практического использования — «лишние» порты SATA, USB и прочее надо еще суметь задействовать. Более серьезным ограничением, на первый взгляд, выглядит поддержка «процессорным» контроллером PCIe 3.0 только конфигурации х16, в то время как Х370 способен реализовать и «симметричный» режим х8+х8, но свое отношение к практической (а не теоретической) полезности multi-GPU мы уже не раз высказывали :) В общем, В350 позволяет создавать как компактные и недорогие платы для энтузиастов, так и полноразмерные модели в стиле «старой школы» с модными расширениями, но чуть подороже. В любом случае, эти решения будут доступны по цене многим, а не только покупателям топовых процессоров семейства. Как раз такую модель уровня немного выше среднего мы сегодня и изучим.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen Процессорный разъем AM4 Чипсет AMD B350 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер Realtek 8111G Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

1 × PCI Express 2.0 x1 (в форм-факторе PCI Express x16)

2 × PCI Express 2.0 x1

1 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 6 × USB 3.0

2 × USB 3.1

5 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 2 × USB 3.1

4 × USB 3.0

1 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В (EPS12V)

6 × SATA 6 Гбит/с

1 × M.2

5 разъемов для подключения вентиляторов

1 разъем для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема для подключения RGB-лент

Форм-фактор ATX (305×230 мм) Средняя цена T-1720464890 Розничные предложения L-1720464890-10

Форм-фактор

Плата Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 выполнена в форм-факторе «зауженного» ATX (305×230 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены семь стандартных отверстий, ближний край не будет зафиксирован.

Чипсет и процессорный разъем

Плата Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 основана на представленном в прошлом году чипсете среднего уровня AMD В350 (с линейкой чипсетов для АМ4 можно познакомиться в соответствующем материале) и поддерживает процессоры AMD Ryzen. Формально она также совместима и со «старыми» APU семейства Bristol Ridge (о которых мы писали в прошлом году), однако для них можно обойтись чем-нибудь более дешевым. Работать в этой плате Bristol Ridge будут, но со свойственными этим процессорам ограничениями. Впрочем, эта линейка пока все равно практически отсутствует в розничной продаже.

Память

Для установки модулей памяти на Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Максимальная тактовая частота памяти для Ryzen официально составляет 3200 МГц (в режиме разгона), старые же процессоры в любом случае ограничены 2400 МГц. Сколько удастся получить на практике — вопрос творческий, но заметно облегчившийся с выходом прошивки с AGESA 1.0.0.6 (на момент написания статьи она существовала в виде бета-версии, но ее работе это не мешало), при использовании которой достичь 3200 МГц нам удалось. С более ранними версиями UEFI без проблем получались лишь привычные по другим платам 2667 МГц. В общем, тут все как у всех, поскольку это зависит в первую очередь от процессоров и прошивок.

Слоты расширения

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, два слота PCI Express 2.0 x1, а также разъем M.2. Последний предназначен для установки твердотельных накопителей типоразмера 2242/2260/2280/22110 и поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 (только в паре с Ryzen — иначе х2) и SATA.

Что же касается слотов PCIe x16, то их обилие, более подходящее для топовых плат, на деле лишь кажущееся. Пользователь может рассчитывать только на самый верхний длинный слот (PCIEX16), подключенный к процессору и потому поддерживающий PCIe 3.0 х16 (х8 при использовании с нынешними APU и Athlon). Самый же нижний слот (PCIEX1_3) всегда работает лишь как PCIe 2.0 x1, но поддерживает установку карт расширения любого формата — в ряде случаев механическая совместимость может оказаться нелишней, но на высокие скорости тут рассчитывать, разумеется, не приходится.

Наиболее «сложным» является второй «длинный» слот, на первый взгляд идентичный первому — он тоже имеет модное ныне металлическое экранирование, но прямо и честно обозначен как PCIEX4. Более того: он подключен к чипсету, так что его максимальным режимом работы (несмотря на исполнение) является PCIe 2.0 x4. И это лишь максимально поддерживаемый режим: линии приходится разделять со слотами PCIEX1_2 и PCIEX1_3, так что при установке какой-либо карты расширения хотя бы в один из них слот PCIEX4 переключается в режим х2.

Таким образом, уже привычная по Intel LGA115x «нехватка» линий PCIe в топовых системных платах присуща и многим реализациям АМ4 — и лишь усугубляется тем, что чипсеты для этой платформы по своим возможностям более ограничены. С другой стороны, высвобождать линии для поддержки слотом М.2 самых быстрых твердотельных накопителей здесь не требуется, благо он подключен непосредственно к процессору — и это уже хорошо. К чести инженеров Gigabyte также необходимо отметить, что имеющимися ресурсами и полноразмерностью платы они распорядились наилучшим из возможных образом: на GA-AB350-Gaming 3 есть в общей сложности пять слотов PCIe — и все пять можно использовать. Даже установка «трехслотовой» видеокарты в PCIEX16 (а именно он для этого предпочтителен) ничему не мешает: два соседних посадочных места специально оставлены свободными. Кроме того, три слота делят линии друг с другом, но не с интегрированными периферийными контроллерами, что тоже упрощает конфигурацию системы. При этом удалось обойтись без каких-либо разветвителей и переключателей, только усложняющих и удорожающих конструкцию. А есть ли возможность при использовании В350 «вытащить наружу» PCIe 3.0 x2 для SATA Express, пока не ясно — в основном такое решение встречается лишь в платах на старшем чипсете Х370.

Видеоразъемы

Несмотря на то, что на данный момент процессоры семейства Ryzen лишены интегрированного GPU, а APU предыдущего поколения практически не встречаются в рознице (да и платы такого уровня для них явно избыточны), на Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 имеется два видеовыхода: DVI-D и HDMI 1.4a. Для современной мультимедийной системы этого маловато (хотя бы из-за отсутствия поддержки видеорежимов высокого разрешения с высокой же частотой кадров), но как реализация на всякий случай — достаточно. APU на базе Ryzen пока еще отсутствуют, а Bristol Ridge, пожалуй, вывода Full HD хватит.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено 6 портов SATA600, реализованных на базе интегрированного в чипсет AMD В350 контроллера. Все они доступны всегда — даже при установке SATA SSD в разъем М.2, поскольку последний использует SATA-контроллер процессора. Таким образом, к Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 можно спокойно подключать семь накопителей, не забивая голову лишними вопросами. Более того, специалисты Gigabyte отказались от привычного по многим моделям расположения портов в виде собранной вместе пары горизонтальных линеек, а также от (так и не ставшей нужной) поддержки SATA Express, «раскидав» порты по плате, так что их использование будет удобным практически всегда. Особенно нам понравилось расположение первой пары выше уровня видеокарты: те, кто пробовал подключить накопители в верхних отсеках большого корпуса к уже собранной системе, тоже наверняка оценят это решение по достоинству.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 2 порта USB 3.1, 6 портов USB 3.0 и 5 портов USB 2.0. Количество не рекордное, но следует учесть, что Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 обходится без каких-либо дополнительных контроллеров — только лишь встроенными возможностями процессора и чипсета. Это благотворно сказывается на цене, но приводит к потерям, в числе которых такие расширения спецификаций USB 3.1, как симметричный разъем Type-C и USB Power Delivery: их AMD пока непосредственно не поддерживает. С другой стороны, претензий по этому поводу к платам нормального массового назначения мы предъявлять не собираемся — это топовым решениям положено быть самыми-самыми. А до тех пор, пока даже новейшая периферия с разъемом Type-C снабжается в основном кабелями Type-А—Type-C — тем более.

Непосредственно «из коробки» пользователю доступны семь USB-портов, вынесенных на заднюю панель. Шесть из них являются скоростными, поддерживая как минимум режим SuperSpeed (т. е. то, что ранее называлось «USB 3.0», а ныне рекомендовано именовать «USB 3.1 Gen 1»), а пара портов — и SuperSpeed 10Gbps (полная реализация скоростных возможностей «USB 3.1 Gen 2»). Используя дополнительные планки-«выкидыши», встроенные возможности корпуса или разнообразные корпусные аксессуары, наружу с легкостью можно вывести еще 2 USB 3.0 и до 4 USB 2.0.

Что же касается еще одного порта USB 2.0 (единственного выведенного на заднюю панель), то он не простой, а золотой — в буквальном смысле этого слова: все контакты «позолоченные». Но главное, конечно, не в этом, а в изолированной линии питания для этого порта, что обеспечивает качество и низкий шум. Когда-то технология «USB DAC-UP» (как ее называет производитель) была доступна только покупателям плат семейства G1-Killer, теперь ее наследник в виде «USB DAC-UP 2» появился и в более доступных моделях. Основное предназначение этого выделенного порта (как следует из его названия) — подключение внешних ЦАП, для которых качественное питание имеет принципиальное значение. Впрочем, полезно это не только для ЦАП, так что на данный момент компания позиционирует данный порт как наиболее подходящий также и для подключения дорогой игровой периферии.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek 8111G. В данном случае, как нам кажется, решение производителем принято несколько странное: мы уже начали привыкать к тому, что даже на бюджетных системных платах встречаются контроллеры Intel, а старичок 8111G если и используется, то только на топовых моделях в качестве дополнительного. С другой стороны, решение старое, проверенное, отлаженное и со своими обязанностями целиком и полностью справляющееся. Для более гибкого управления приоритетами разного сетевого трафика Gigabyte предлагает использовать утилиту cFosSpeed, способную их настроить для каждого приложения отдельно.

Система питания

Как и большинство плат, модель Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора 7-канальный (4+3) и построен на базе PWM-контроллера Intersil ISL95712. Каждая из четырех «процессорных» фаз собрана с применением одного MOSFET-транзистора OnSemi NTMFS4C10N и двух NTMFS4C06N, линии для нужд встроенного «северного моста» обходятся одним NTMFS4C06N. Отметим, что подобную (с точностью до контроллера) схему используют и многие платы Gigabyte на топовом чипсете Intel Z270 — правда, не самые дорогие из них, да и потребности в питании процессоров для АМ4, все же, повыше. С другой стороны, этого более чем достаточно для их питания не только в штатном режиме, но и при умеренном разгоне.

Система охлаждения

Система охлаждения платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 по нынешним временам проста — всего два радиатора. Один из них предназначен для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Отметим: не всех, а четырех из семи. Еще один радиатор охлаждает чипсет.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два предназначены для вентиляторов кулера процессора, еще два — для дополнительных корпусных вентиляторов. В принципе, немного, но для практического использования достаточно. Особо же стоит отметить (и Gigabyte это делает), что все вентиляторы, работу которых, к слову, можно регулировать индивидуально, поддерживают оба метода изменения скорости вращения, т. е. совместимы и со «старыми» трехконтактными разъемами не только в плане обеспечения минимальной работоспособности. К сожалению, сегодня это реализуется не всеми производителями.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, как и большинства современных плат уровня выше среднего, основана на новом HDA-аудиокодеке Realtek ALC1220.

Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. Также интересным и все еще не совсем стандартным элементом является усилитель для наушников.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Подсветка

В последнее время светодиодная подсветка стала стандартом для системных плат, позиционируемых как игровые. Естественно, не обошла эта тенденция и компанию Gigabyte. Но расписывать каждый раз подробно ее реализацию не слишком интересно — по сути, в данном случае все идентично, например, реализации на Aorus GA-Z270X-Gaming 9, вплоть до целых двух разъемов для подключения дополнительных RGB-лент. Несмотря на то, что, вообще говоря, GA-AB350-Gaming 3 относится к несколько более дешевому сегменту, ее можно красиво разукрасить — светодиодов нет разве что с обратной стороны платы.

Итого

Как мы видим, плата Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 обходится минимумом дополнительных контроллеров, полагаясь в основном на встроенные возможности платформы АМ4. В то же время, она не лишена приятных дополнительных особенностей (пусть даже и не всем полезных), более характерных для моделей верхнего ценового диапазона. Однако сто́ит плата при этом существенно меньше 10 тысяч рублей, непосредственно конкурируя с платами для LGA115x среднего уровня. Причем, в отличие от последних, она поддерживает разгон процессоров и памяти и справляется с ним не хуже, чем топовые платы на базе чипсета Х370. А если еще вспомнить, что для платформы AMD AM4 существуют недорогие разгоняемые многоядерные процессоры... Фактически это решение в какой-то степени возвращает нас в старые добрые времена, когда разгон был доступен каждому желающему, причем мог принести практическую пользу. Тогда же были популярны «полноразмерные» настольные системы, а их сборка не заставляла задумываться, какой слот с каким интегрированным контроллером разделяется. Здесь же небольшая «драка за ресурсы» есть, но именно небольшая, и только между слотами. В общем, прекрасное решение «старой школы», но в современной интерпретации.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3:

Наш видеообзор материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 можно также посмотреть на iXBT.Video

Эта модель на сайте производителя

Плата предоставлена на тестирование производителем