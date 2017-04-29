Unit USI-280

Утюг. Просто утюг

Сегодняшним обзором мы начнем цикл статей, посвященных ординарным кухонным и бытовым приборам, производители которых не стремятся сделать производимый продукт актуальным, инновационным и использующим новейшие технологии. Речь пойдет о заурядных недорогих произведенных преимущественно в Китае устройствах, которые просто выполняют те задачи, для которых созданы.

Первой ласточкой выступит прибор, который предназначен для рядовой, но столь нелюбимой и избегаемой многими операции — глажки. Unit USI-280 на первый взгляд выглядит как обычный утюг. У него нет Bluetooth, Wi-Fi и прочих средств коммуникации с пользователем, у него привычная форма подошвы и самого корпуса. Утюг примечателен... ничем. Обычное устройство для разглаживания одежды и тканей, вполне актуальное, если вы гладите от случая к случаю. Прибор идеально подойдет для тех, кто не предъявляет к подобным устройствам особых требований.

Оглавление

Характеристики

Производитель Unit Модель USI-280 Тип утюг Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 2200 Вт Материал подошвы с керамическим напылением Постоянная подача пара есть, регулируемая Паровой удар есть Разбрызгивание есть Дополнительные функции самоочистка, система анти-капля, противоизвестковая система Anti-Calc Индикаторы нагрева Система автоотключения нет Длина шнура 1,95 м Габариты устройства (Ш×В×Г) 11×27,5×16 см Вес устройства 0,870 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 30,5×16×12,5 см Вес упаковки 1,270 кг Средняя цена T-1711504679 Розничные предложения L-1711504679-10

Комплектация

Утюг поставляется в небольшой коробке, оформленной в белом и бирюзовом цветах, повторяющих цветовое решение самого аппарата. На упаковке размещены фотографии устройства в различных ракурсах, а также приводится краткая техническая информация и перечень функций и систем, которыми оснащен прибор.

Внутри коробки мы обнаружили сам утюг, надежно зафиксированный с помощью картонных вкладок, резервуар для воды, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.

На первый взгляд

Unit USI-280 имеет классическую форму. Корпус изготовлен из белого и прозрачного бирюзового пластика, сквозь который хорошо просматривается объем воды в резервуаре. Вес прибора небольшой, ручка размещается в руке удобно.

С зауженной стороны ближе к носику имеется отверстие для наливания воды. Крышка открывается и закрывается довольно плотно, при этом раздается щелчок. На ручке расположены две кнопки и регулятор подачи пара. Под ручкой, в верхней части корпуса расположен терморегулятор — круговой переключатель температурного режима. Регулятор вращается со специфическими щелчками, ход при этом не затруднен, пошаговость при переключении режимов также не ощущается.

Носик заужен. Диаметр в самой узкой части — меньше одного сантиметра. С внешней стороны на корпусе имеется сопло распылителя для разбрызгивания воды во время процесса глажки.

Подошва утюга имеет керамическое напыление, она гладкая, без зазубрин и царапин. Форма подошвы классическая треугольная с округлыми гранями и скругленными углами. По периметру выделены несколько канавок и отверстия выхода пара. Отверстия расположены в один ряд, лишь у зауженной части носика имеются три дополнительные отверстия.

Сетевой шнур стандартно выходит из хвостовой части ручки. Шнур закреплен с помощью шарового шарнира, вращающегося на 360°. В месте соединения защищен пластиковым кожухом. Длина провода электропитания — почти два метра. Местом или конструктивными элементами для хранения шнура утюг не оснащен. Так что при хранении шнур можно намотать вокруг нижней пластиковой части корпуса.

Основание имеет форму, которая позволяет утюгу устойчиво стоять в вертикальном положении.

В комплект входит прозрачный пластиковый стакан объемом в 200 мл с зауженным носиком для наливания воды в резервуар утюга. Стаканчик имеет зауженную округлую форму, поэтому он будет занимать совсем немного места при хранении.

Визуальный осмотр подтвердил, что в наших руках оказался обычный утюг, без нареканий и замечаний к конструкции, исполнению и материалам.

Инструкция

Руководство по эксплуатации представляет собой 8-страничную брошюру формата А4, напечатанную на плотной глянцевой бумаге. Информация в документе представлена на двух языках: английском и русском.

Текст содержит всю необходимую для безопасной эксплуатации утюга информацию: меры предосторожности, рекомендации по подготовке к использованию и непосредственно эксплуатации, чистке и уходу. Также приведено описание дополнительных функций и советы по использованию. Скажем прямо, вряд ли пользователь узнает из инструкции что-то новое и неожиданное, так что изучить документ имеет смысл один раз.

Управление

Утюг достаточно включить в сеть, выбрать желаемый режим подачи пара и установить с помощью вращения терморегулятора допустимый для разглаживания конкретной ткани уровень нагрева. Если предполагается отпаривание ткани, то перед включением прибора в сеть следует налить чистой воды в предназначенный для этого резервуар. При включении в сеть загорается индикаторная лампочка, расположенная довольно неявно: снизу на внутренней стороне ручки над основанием. Горит она неярко, гаснет сразу по достижении заданной терморегулятором температуры.

Регулятор подачи пара позволяет выбрать мощность подачи пара. При этом переключатель имеет четыре положения: равномерная подача пара, паровой удар, глажение без пара и самоочистка. Выше регулятора расположены две кнопки: распыления и подачи пара.

Использование

Всего утюг оснащен тремя уровнями нагрева:

I — для синтетических тканей;

II — для шерсти/шелка;

III — для хлопка и льна.

При глажке можно как смачивать ткань брызгами воды, так и использовать функцию интенсивного отпаривания. Данный режим применим при вертикальном положении утюга, чем можно воспользоваться, как уточняет инструкция, при разглаживании складок на висящей одежде или шторах.

Подготовка

Перед началом эксплуатации инструкция рекомендует удалить все защитные наклейки с подошвы утюга. Однако никаких защитных наклеек на нашем экземпляре не присутствовало. После этого утюг следует нагреть до максимальной температуры и прогладить кусок влажной ткани для удаления остатков клея с подошвы. Мы, конечно, выполнили это требование, но никакого клея опять же не обнаружили. Однако мы бы все-таки рекомендовали не манкировать этой процедурой — будет очень жаль, если на ткани хорошего изделия останутся какие-либо следы от нового утюга.

Если планируется влажная глажка или отпаривание, то перед включением утюга в сеть необходимо наполнить резервуар водой. Стаканчик, входящий в комплект, идеально подходит для этой операции. Диаметр отверстия для заливки воды составляет около 1,5 см, так что процесс наполнения резервуара утюга водой несложен. Объем резервуара — около 350 мл. После этого инструкция требует установить регулятор подачи пара в положение Off и поставить утюг вертикально. После того, как индикаторная лампочка нагрева погаснет, рычаг подачи пара следует установить на желаемый режим.

Эргономика

В вертикальном положении утюг, что пустой, что с наполненным резервуаром, стоит устойчиво. Ручка удобно размещается в руке. Непосредственно при глажке кнопки управления находятся под большим пальцем, что облегчает их нажатие. Также большим пальцем можно без труда переключить регулятор подачи пара в требуемое положение.

При горизонтальном использовании пар поступает строго вниз на ткань, так что риск ожога сведен к минимуму. Гладкая подошва без проблем скользит по ткани, не морща ее и не образуя складок и заломов. Разумеется, мы не можем предсказать, насколько устойчиво к царапинам окажется керамическое напыление подошвы. Так, во время прохождения практических тестов мы столкнулись с пригоранием и налипанием фрагментов ткани на подошву. Подробнее об этом будет рассказано в соответствующем разделе.

До максимальной температуры утюг нагревается быстро — за 45 секунд. Смущает только расположение и неяркий цвет лампочки индикатора. Но это не играло никакой роли при эксплуатации, поэтому указали мы на этот факт только ради полноты картины.

Сопло распылителя создает очень мелкие капли, что помогает разглаживать даже сложные и пересушенные места. Отметим, что иногда при разбрызгивании на ткань попадали крупные капли воды. Тем самым отдельные места смачивались сильнее и по завершении глажки немного отличались от остальной ткани. Видно это было, конечно, только если знать и специально разглядывать, тем не менее, неравномерное разбрызгивание можно считать минусом тестируемого утюга.

Паровой удар происходит без задержки в момент нажатия соответствующей кнопки. С использованием этой функции мы отпаривали особо замятые складки на пересушенной хлопковой рубашке и джинсах, а также заломы на льняной скатерти. Мощность равномерной подачи пара достаточна для разглаживания пересушенных натуральных тканей типа хлопка или льна. При этом прибор не оставляет мокрых пятен.

А вот с вертикальным отпариванием прибор ожидаемо не справился. Мощности паровой струи в режиме равномерного отпаривания не хватало для качественного разглаживания материала, поэтому мы использовали функцию парового удара. В ходе эксперимента возник ряд замечаний. Во-первых, при паровом ударе на ткань попадали крупные капли воды. Во-вторых, чтобы ткань качественно отпарилась, утюг следовало подносить очень близко, а это приводило к тому, что подошва утюга иногда соприкасалась с тканью. В результате мы лишь чудом избежали появления пятен на достаточно дорогом платье, а на подошву утюга налипли и запеклись на ней ворсинки синтетической ткани. В-третьих, долго держать на весу утюг, наполненный под завязку водой, все-таки тяжело.

Длины шнура нам, в принципе, хватило для комфортной эксплуатации. Шаровой шарнир движется свободно, так что утюг можно направлять в любую сторону, шнур при этом сам «подстраивается» под движение.

Уход

По завершении процесса глажения рекомендуется слить оставшуюся в резервуаре воду, дождаться полного охлаждения подошвы и убрать утюг на хранение в вертикальном положении. Слив воды из резервуара по завершении глажки осуществляется просто: нужно лишь открыть крышку и перевернуть утюг. Вода при этом сливается полностью. Подошву запрещено очищать растворителями и абразивными чистящими средствами. Корпус утюга и подошву можно протирать мягкой влажной тканью.

В зависимости от жесткости воды и интенсивности пользования прибором рекомендуется периодически проводить чистку утюга. Операция крайне незамысловатая, производится с помощью переключателя подачи пара. Нагрев устройство до максимума и переведя переключатель в крайнее левое положение, следует разместить утюг подошвой вниз над раковиной или ванной. Пар и капли горячей воды будут выходить через отверстия в подошве, вымывая остатки накипи и примеси. Скажем откровенно, мы не знаем, что именно происходит с выкипанием примесей и удалением накипи, но сам процесс очистки действительно несложен. Если держать утюг строго подошвой вниз, то риск получения ожога горячим паром или каплями кипящей воды отсутствует.

Прилипшие волокна синтетической ткани мы удаляли, проглаживая влажное вафельное кухонное полотенце. Ворсинки, запекшиеся ближе к краям подошвы, счистились, а вот пригоревшие остатки ткани ближе к центру нам стереть не удалось. После всех тестов и примерно четырех часов беспрерывной глажки на подошве все же остались темные пятна, хоть и в значительно меньшем количестве. Впрочем, это не помешало отпарить и разгладить как шерстяную кофту, так и шторы и тюль из синтетических материалов. По завершении всех тестов мы очистили утюг механическим способом: взяли в руки кухонное полотенце и просто оттерли налипшие остатки. Повреждений керамического напыления после этой процедуры замечено не было.

Тестирование

Объективные тесты

Скорость нагрева утюга Unit USI-280 довольно высока — 45 секунд до крайнего положения термостата. Показатели энергопотребления колебались в диапазоне от 2133 до 2178 Вт.

Джинсы

Данное изделие изготовлено из плотной и толстой джинсовой ткани. Задние накладные карманы, хлястики, заклепки — в общем, обычные мужские джинсы. Дабы сделать задачу еще труднее, мы сушили их на батарее не просто в свернутом виде, а завязав брючины узлом. Даже двумя.

Переключили термостат в режим хлопка и включили функцию беспрерывной подачи пара. Наш подопытный без проблем справился с этим заданием: парил и распаривал изо всех сил, подошва скользила легко — только успевай расправлять складки и заломы на брючинах. Шнур не особо мешался, пар валил во все стороны, не попадая на ручку утюга и руки.

Результат: отлично.

Льняная скатерть

Форма изделия, конечно, радует и облегчает задачу, но вот сама ткань, пролежавшая в свернутом виде в шкафу уже несколько месяцев, предоставляла, на наш взгляд, утюгу прекрасную возможность проявить себя во всей красе.

И простенький Unit USI-280 не подкачал: разгладил заломы, образовавшиеся на месте сгибов, швы и края изделия. Сразу отметим, что довести лен этой скатерти до идеально гладкого состояния невозможно никаким утюгом. Главное, что ткань расправилась и некрасивые следы длительного хранения исчезли. Обработку производили на максимальной температуре в режиме непрерывной подачи пара. Иногда использовали функцию парового удара. По большому счету, в ней не было необходимости — мощность подачи пара была достаточной, и горячий пар обрабатывал ткань непрерывно. Сразу по окончании скатерть была чуть-чуть влажновата, как это бывает при паровой глажке.

Результат: отлично.

Вертикальное отпаривание

Перед тестом на рубашках было решено немного передохнуть и отпарить платье, изготовленное из вискозы и полиэстера. Полотно мнется несильно и после стирки выглядело следующим образом, без особых морщин и мятых мест:

По ткани можно было бы лишь слегка пройтись не сильно горячим утюгом. Мы же решили отгладить платье бесконтактным способом, т. е. отпарить его. Включили утюг на третий температурный режим, при котором мощность подачи пара является самой высокой, и приступили. Вскоре стало понятно: чтобы был заметен хоть какой-то эффект от глажки, нужно держать подошву утюга очень близко к полотну. При обработке швов, подола и подгибов подключали режим парового удара. В этом режиме из отверстий в подошве иногда вылетали довольно крупные капли воды, которые оседали на полотне и мочили его.

Вроде бы все более или менее отпарилось, не идеально, но носибельно.

Однако когда мы взглянули на подошву утюга, нас поджидал неприятный сюрприз. Этапы борьбы за возвращение подошве девственного состояния описаны в разделе «Использование». В общем, несмотря на все наши усилия, мы потерпели фиаско — следы ткани на подошве утюга все равно остались.

Результат: плохо.

Все-таки мощности паровой струи не хватит для качественного вертикального отпаривания сильно мнущихся тканей. Деликатные и слабо мнущиеся материалы, в принципе, отпаривать Unit USI-280 можно. Для защиты как ткани, так и самой подошвы утюга не помешал бы чехол — тканевый, кевларовый или любой другой по типу тех, которыми оснащены утюжки вертикальных отпаривателей.

Рубашка мужская

Ткань этого предмета одежды изготовлена из смеси хлопка и какого-то синтетического материала. Обычно с глажкой этой рубашки проблем не возникает — полотно разглаживается без усилий. Поэтому после стирки мы сушили рубашку в специально замятом виде. Включили термостат на 3-й режим (хлопок), подключили беспрерывную подачу пара и приступили к процессу.

Утюг, несмотря на наличие пятен на подошве, скользил по ткани легко. Носик проникал в складки и узкие места, шнур не вызывал раздражения, пар равномерно увлажнял ткань.

Результат: отлично.

Рубашка хлопковая

Это джинсовая рубашка из 100% хлопка. Ткань средней плотности, ближе к тонкой, сильно мнущаяся и образующая заломы. Обработку производили также на третьем температурном режиме с беспрерывной подачей пара.

Проблем с разглаживанием этой рубашки также не возникло. Замечаний к утюгу или особенностям процесса глажки с ним предъявить не удалось: рубашка без каких-либо особых усилий с нашей стороны приобрела приличный вид.

Результат: отлично.

Бадлон трикотажный

Изготовлен из шерсти с добавлением синтетического материала.

Приступать к глажке этого предмета после неудачного опыта с платьем было страшновато, поэтому включили утюг на минимальный уровень нагрева. Однако в этом режиме ничего не разглаживалось. Также при использовании первого режима термостата не образуется пар, обработка ткани происходит только с помощью контакта подошвы утюга и полотна. На втором температурном режиме, собственно и предназначенном для шерсти, из отверстий подошвы повалил пар и процесс пошел успешнее.

Бадлон не потерял формы, трикотаж хорошо разгладился, не растянулся излишне и не приобрел специфического блеска испорченной шерстяной ткани. В целом, мы остались удовлетворены качеством отпаривания и проглаживания этого типа ткани.

Результат: отлично.

Майка с принтом

Футболка изготовлена из тонкого хлопка, долго хранилась в шкафу. На ткани были видны сильные заломы от хранения в сложенном виде. Эту вещь мы решили разгладить без использования пара. Гладили на третьем температурном режиме, предназначенном для хлопка. Как видно на фотографии, результат вполне удовлетворительный — ткань гладкая, без замятий и морщин, принт от действия температуры не пострадал.

Результат: отлично.

Синтетическая ткань

Ткань подкладочная, зримо мнущаяся даже в обычных условиях. Мы же, дабы задать утюгу напоследок экстремальное испытание, высушили кусок материала в сильно замятом виде на батарее.

Т. к. ткань на 100% изготовлена из синтетики, мы начали глажку, установив регулятор на «I». Установленная температура и отсутствие пара не привели к хорошим результатам. Перевели регулятор в положение «II», включили беспрерывную подачу пара — процесс пошел веселее. На особо замятых местах нажимали на кнопку парового удара. Впрочем, какого-либо ощутимого результата или кардинального улучшения состояния ткани от парового удара мы не заметили. Регулярной подачи пара хватало для удовлетворительной работы.

Конечно же, ткань разглажена неидеально. Но у нас есть подозрение, что до состояния гладкого шелка это полотно невозможно довести в принципе — кажется, заломы испортили саму структуру отдельных волокон. Впрочем, автор не является большим специалистом в различных тканях и их характеристиках, оценивая качество глажки разных вещей именно с точки зрения обывателя. На непридирчивый взгляд, качество разглаживания данной ткани более чем удовлетворительное.

Результат: хорошо.

Выводы

Unit USI-280 в целом оправдал все наши ожидания. Это обыкновенный дешевый утюг для повседневной глажки с рядом режимов: постоянная подача пара, паровой удар, сухая глажка, разбрызгивание. Прибор оснащен и дополнительными функциями: самоочистка, система анти-капля, противоизвестковая система Anti-Calc. Ввиду ограниченного времени тестирования нам не удалось проверить качество реализации последней системы. Unit USI-280 комфортен в эксплуатации, его отличают небольшой вес, удобство размещения в руке, гладкость скольжения, устойчивое вертикальное положение, интуитивно понятное управление и удобно расположенные кнопки режимов и температурного регулятора. Достаточная длина шнура и соединение его с корпусом шаровым шарниром добавляют удобства при использовании.

Использовать Unit USI-280 в качестве вертикального отпаривателя проблематично. При паровом ударе в таком положении из отверстий на подошве вылетают крупные капли воды, обычного же режима подачи пара может не хватить для качественного отпаривания мятых вещей. К тому же, с учетом стандартных размеров прибора, у пользователя может быстро устать рука от веса утюга, наполненного водой. Также к минусам отнесем сложности при очистке подошвы, загрязненной остатками прилипшей ткани и волокон. Тем не менее, даже с глажкой пересушенных хлопковых и льняных вещей утюг справился отлично.

Плюсы

стоимость

с ординарными задачи утюг справляется отлично

достаточная при горизонтальной глажке мощность подачи пара

хорошие результаты практических тестов

Минусы