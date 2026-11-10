В Linux 7.4 исправления ошибок впервые обогнали поток отчётов от ИИ

В подсистеме BPF разработчики, похоже, начали справляться с лавиной сообщений об ошибках, которые автоматизированные инструменты находят в исходном коде

Линус Торвальдс объявил о выходе второй предварительной версии ядра Linux 7.4 — 7.4-rc2. По его словам, первая версия-кандидат на выпуск стала крупнейшей в истории проекта, а вторая также получилась очень большой. Одной из причин роста числа изменений Торвальдс считает распространение ИИ-инструментов, которые автоматически находят ошибки в исходном коде и создают дополнительную нагрузку на сопровождающих ядро разработчиков.

В Linux 7.4 исправления ошибок впервые обогнали поток отчётов от ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Однако в подсистеме BPF появилась первая обнадёживающая тенденция: исправления теперь поступают быстрее, чем новые сообщения об ошибках. BPF — это технология Linux, позволяющая безопасно выполнять программы внутри ядра, в том числе для сетевых задач и наблюдения за работой системы.

Торвальдс подчеркнул, что в других частях ядра разработчики пока не достигли такого результата. Кроме того, пока рано говорить о завершении волны отчётов: ситуация может измениться уже к следующей предварительной версии Linux 7.4-rc3.

Искусственный интеллектLinuxРазработка ПОИсточники:XDA

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