Связанная с компанией организация Public First намерена сделать регулирование ИИ одной из главных тем президентской гонки, выборов в Конгресс и региональных кампаний

Anthropic готовит политическую кампанию против Big Tech перед выборами в США 2028 года

Связанная с Anthropic организация Public First Action готовит политическую кампанию, цель которой — сделать искусственный интеллект одной из главных тем выборов в США в 2028 году. Речь идёт не только о президентской гонке: организация намерена влиять на выборы в Палату представителей и Сенат, губернаторские кампании, выборы генеральных прокуроров и законодательных собраний штатов.

В служебной записке Public First Action и связанных с ней политических комитетов перечислены цели на 2027 год. Организация намерена добиваться принятия федеральных законов об ИИ, которые не лишат штаты права вводить собственные правила, поддерживать кандидатов, выступающих за безопасность искусственного интеллекта, и противодействовать политическим кампаниям технологической индустрии.

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Особое внимание в документе уделено Leading the Future — крупнейшему политическому комитету, выступающему за развитие ИИ. Public First назвала его результаты на промежуточных выборах серьёзным провалом, однако предупредила, что ослабление организации не означает завершения политической кампании Big Tech в защиту интересов индустрии. На счетах Leading the Future сейчас находится $30 млн.

Авторы меморандума считают, что сторонникам регулирования ИИ необходимо быть готовыми противостоять финансируемым технологической индустрией политическим кампаниям, дискредитировать их и в конечном итоге добиваться их поражения. Public First получает значительное финансирование от Anthropic, разработчика семейства моделей Claude, и выступает за законодательные ограничения в сфере искусственного интеллекта.

Так, организация намерена перенести борьбу за правила развития ИИ непосредственно в избирательную кампанию 2028 года — от президентских выборов до голосований на уровне отдельных штатов.