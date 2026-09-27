Дата-центру в США выписан штраф в $1 млн за 62 незаконных генератора

Власти Нью-Джерси обнаружили на строящемся объекте DataOne газовые генераторы, установленные без разрешения и выбрасывавшие загрязняющие вещества в окружающую среду

Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси (NJDEP) оштрафовал оператора дата-центра DataOne в городе Вайнленд на $1 млн после проверки, выявившей 62 газовых генератора, работавших без необходимого согласования с властями штата. По данным местного городского портала Gothamist, генераторы использовались на объекте, который строится при финансировании Microsoft.

NJDEP назвал дело крупнейшим подобным принудительным взысканием в отношении дата-центра в Нью-Джерси и одним из крупнейших в США.

Установка газовых генераторов становится одним из способов решения энергетической проблемы дата-центров: объекты для ИИ-инфраструктуры требуют всё больше электроэнергии, а существующей мощности электросетей может не хватать. В этом случае генераторы фактически стали дополнительным источником питания, однако их эксплуатация без разрешений привела к нарушению экологических требований.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Дата-центр DataOne начали строить в начале 2025 года. После завершения объект должен потреблять около 350 МВт и обойтись примерно в $17 млрд. Местные власти Вайнленда при этом предоставили проекту пятилетнюю налоговую льготу. На фоне масштабов будущего энергопотребления жители города на протяжении нескольких месяцев требовали от властей большей прозрачности и контроля за строительством.

Глава NJDEP Эд Потносак заявил, что принятые меры должны показать операторам дата-центров: такие объекты не могут строиться и работать без соблюдения требований штата.