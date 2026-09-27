Две страны за два дня: Кот-д'Ивуар и Сан-Марино подписали соглашения NASA «Артемида»

Кот-д’Ивуар стал 75-й страной — соглашение подписали 24 сентября в Абиджане в рамках конференции Африканского союза Africa Space Expo ASPEX 2026. Документ от имени страны подписал министр высшего образования и научных исследований Адама Диавара. Уже на следующий день, 25 сентября, 76-м участником стал Сан-Марино: церемония прошла в Римини, а подпись поставил министр промышленности и технологических исследований Россано Фаббри.

Для Кот-д'Ивуара присоединение стало продолжением сотрудничества с NASA. С 2019 года страна совместно с американским агентством занимается наблюдением Земли и геодезией — измерением её формы, гравитации и движения. В 2025 году Кот-д'Ивуар создал собственное космическое агентство, которое координирует национальные проекты в области наблюдения Земли, космической погоды, астрономии, спутниковой навигации и связи.

Источник изображения: U.S. Department of State

Сан-Марино пока что не имеет сопоставимой космической инфраструктуры, однако NASA отмечает, что страна уже рассматривает возможности будущего участия в лунных проектах.

По словам заместителя главы NASA Мэтта Андерсона, все участники Artemis Accords могут подключаться к доставке человека на Луну через научные приборы, технологические демонстрации, спутники и другие разработки.

«Соглашения Артемиды» были начаты в 2020 году NASA, Госдепартаментом США и семью странами на фоне роста интереса государств и частных компаний к лунным миссиям. Соглашения устанавливают практические принципы прозрачного, безопасного и мирного освоения Луны, Марса и других небесных тел. Само подписание не означает автоматического участия страны в конкретной миссии или финансирования лунной программы: оно фиксирует её согласие с изложенными в соглашениях принципами и открывает возможности для последующего сотрудничества с NASA и другими участниками.