TSMC запустила производство чипов по техпроцессу 1,4 нм

TSMC начала пилотное производство чипов по техпроцессу A14, который соответствует классу 1,4 нм. По данным тайваньских СМИ, первые партии выпускаются на предприятиях компании в научном парке Синьчжу и Центральном научном парке Тайваня, где расположена Fab 25. На этом этапе TSMC проверяет оборудование и производственные процессы, прежде чем переходить к более масштабному выпуску.

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Ранее сообщалось, что пробное производство A14 может начаться только в апреле 2027 года. Эти прогнозы были связаны с вводом новых производственных мощностей. Теперь же, судя по новой информации, предварительная отработка технологии началась значительно раньше.

TSMC рассчитывает, что A14 станет следующим крупным этапом после 2-нанометрового техпроцесса N2. При сохранении прежнего уровня энергопотребления новая технология должна обеспечить прирост производительности на 10–15%. Если же сохранить быстродействие на уровне N2, энергопотребление можно будет снизить на 25–30%.

Массовое производство A14 официально запланировано на 2028 год. Но не исключено, что на одной из площадок крупносерийный выпуск начнется уже в конце 2027 года. TSMC также заявляет, что выход годных кристаллов при освоении A14 идёт быстрее первоначального графика.

Следом за A14 компания планирует освоить техпроцесс A13. Его массовое производство ожидается в 2029 году. По заявленным планам, A13 позволит уменьшить площадь кристалла примерно на 6%, при этом правила проектирования будут совместимы с A14. Это даст TSMC возможность адаптировать существующие производственные линии под новую технологию без перестройки производства.