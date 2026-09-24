Cyberpunk 2077 с DLSS 5 нагрузила GeForce RTX 5090 так, что разъем питания нагрелся почти до 92 °C

Новая технология нейронного рендеринга DLSS 5 способна заметно увеличить энергопотребление мощных видеокарт Nvidia. Это показал тест корейского издания QuasarZone, которое проверило работу GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в Cyberpunk 2077. Особенно сильно эффект проявился у RTX 5090: температура 16-контактного разъема питания почти достигла 92 °C.

Тестирование проводилось в разрешении 4K с пресетом Ultra и режимом DLSS Quality. Каждое испытание длилось 20 минут при температуре в помещении 27,5 °C.

У GeForce RTX 5090 Founders Edition после включения DLSS 5 температура разъема 12V-2x6 со стороны четырех сигнальных контактов выросла с 80,9 до 91,7 °C. С противоположной стороны нагрев увеличился с 77,1 до 83,4 °C. У RTX 5080 изменения оказались гораздо скромнее: температура разных сторон разъема составила 48,6 и 52,2 °C против 47,6 и 52,2 °C без DLSS 5.

Основной причиной стал рост энергопотребления. По данным HWiNFO, средняя мощность RTX 5090 увеличилась с 509,2 до 575,1 Вт, а RTX 5080 — с 298,2 до 350,3 Вт. Это почти вплотную приблизило карты к их штатным ограничениям в 600 и 360 Вт соответственно.

Измерения с помощью внешнего оборудования PCAT показали еще более высокие значения для RTX 5090. Среднее энергопотребление выросло с 527,3 до 582,5 Вт, а средний пиковый показатель — с 593,9 до 658 Вт. Через один только 16-контактный разъем карта с DLSS 5 получала в среднем 582,7 Вт, а пиковое значение достигало 646,7 Вт.

Дополнительный тест Asus ROG Astral RTX 5090 показал, что DLSS 5 увеличивает нагрузку и непосредственно на силовые контакты. При ограничении мощности на уровне 575 Вт ток через шесть контактов вырос с 6,94–7,47 до 7,83–8,51 А. Все значения оставались ниже указанного в тесте порога 9,2 А, но запас по току заметно сократился.

Ресурс QuasarZone также смоделировал ситуацию с плохим контактом или износом одного из силовых выводов. В таком случае перераспределение нагрузки без DLSS 5 увеличивает максимальный ток до 8,9 А. С DLSS 5 значение достигало уже 10,1 А, то есть превышало порог 9,2 А.

При этом сам графический процессор нагревался гораздо меньше разъема. Средняя температура RTX 5090 выросла с 79,4 до 82,3 °C, а пиковая — с 83 до 86,3 °C. То есть самой горячей частью системы в тесте оказался именно разъем питания.

Таким образом, DLSS 5 увеличивает нагрузку не только на вычислительную часть видеокарты, но и на систему питания. В случае RTX 5080 рост потребления не приводит к сильному нагреву разъема, а вот RTX 5090 оказалась значительно ближе к своим предельным значениям.