Официально: Xiaomi 18 Pro будет дороже Xiaomi 17 Pro

Но глава Xiaomi полагает, что пользователи сочтут прибавку в стоимости Xiaomi 18 Pro «разумной»

Сегодня Xiaomi официально анонсировала дату премьеры новых флагманов Xiaomi 18 Pro и опубликовала официальные изображения смартфона. А президент Xiaomi Group Лу Вейбинг прямо указал на то, что новые модели будут дороже аппаратов линейки Xiaomi 17 Pro.

На вопрос пользователя о том, насколько вырастет стоимость Xiaomi 18 Pro на фоне нынешней цены Xiaomi 17 Pro (5700 юаней — 850 долларов), президент Xiaomi Group Лу Вейбинг ответил: «Цена вырастет, но, я думаю, все сочтут ее разумной». Конкретную стоимость новых моделей компания пока не раскрыла.

Xiaomi объясняет грядущее подорожание масштабным обновлением флагманской серии. По словам Лу Вейбинга, это крупнейший апгрейд номерных флагманов Xiaomi за всю их историю. Компания переработала четыре ключевых направления: производительность, дополнительный задний экран, основной дисплей и камеры.

Официально объявлено, что Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат новую флагманскую мобильную платформу, выпускаемую по 2-нанометровому техпроцессу, а также систему камер Leica с двумя 200-мегапиксельными модулями.

Основной дисплей будет выполнен на основе материала M11, ширина рамки экрана составит всего 0,99 мм. Xiaomi 18 Pro оснастят батареей емкостью 7000 мА·ч, Xiaomi 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью 8500 мА·ч.