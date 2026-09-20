Boeing 777F разрешили выпускать до 2031 года, несмотря на то, что эти самолеты не будут соответствовать новым требованиям по топливной эффективности

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило Boeing продолжить производство грузовых 777F после вступления в силу новых требований к топливной эффективности. Исключение, подписанное 15 сентября, позволяет сертифицировать до 35 новых самолетов вплоть до января 2031 года.

Без этого разрешения производство 777F для поставок после 2027 года фактически пришлось бы остановить. С 1 января 2028 года в США начнут действовать более жесткие требования к топливной эффективности новых самолетов, которым нынешний грузовой Boeing 777F не соответствует.

Проблема связана с задержкой его преемника — 777-8F. Новый грузовой самолет планируют ввести в эксплуатацию не раньше 2029 года, примерно через два года после ожидаемого начала поставок пассажирского 777-9, намеченного сейчас на 2027 год. Без продления выпуска 777F у Boeing мог образоваться как минимум годовой перерыв в производстве крупных грузовых широкофюзеляжных самолетов.

Boeing запросила исключение у FAA еще в декабре 2025 года. Компания предупреждала, что остановка производства может лишить США более $15 млрд потенциальной экспортной выручки. Каталожная стоимость одного 777F составляет около $440 млн, причем значительная часть самолетов поставляется зарубежным заказчикам.

FAA согласилось, что временное продолжение производства принесет практическую и экономическую пользу, позволит сохранить рабочие места и обеспечит рынок крупными грузовыми самолетами до появления 777-8F. При этом ведомство ограничило послабление как по срокам, так и по количеству самолетов.

Разрешенных 35 машин хватит примерно на полтора года при целевом темпе производства около двух 777F в месяц. При этом само исключение действует в трехлетнем временном окне.

Это уже не первый подобный случай для грузовых самолетов Boeing. В 2024 году Конгресс США разрешил продолжить производство грузового 767 до 2033 года по схожим причинам.

На данный момент 777F остается единственным крупным широкофюзеляжным грузовым самолетом, который выпускается серийно.