Geely Atlas — самая популярная бензиновая машина в Китае в 2026 году, Geely Monjaro и Toyota Camry — в топ-10

Интересно, что пять из десяти машин в бензиновом топ-10 — у Volkswagen

Несмотря на стремительный рост продаж электромобилей, автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему пользуются высоким спросом в Китае. По данным о регистрациях новых машин за январь–август 2026 года, самым популярным автомобилем с ДВС стал Geely Atlas. При этом половину первой десятки заняли модели Volkswagen. Об этом пишут «Китайские автомобили».

Geely Atlas четвертого поколения возглавил рейтинг с результатом 138 044 автомобиля. В Китае кроссовер предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 181 и 218 л.с. Оба работают в паре с семиступенчатым «роботом», привод — передний. Эта же модель стала основой представленного в России Volga K40.

Второе место занял Volkswagen Lavida производства SAIC-Volkswagen — 127 673 автомобиля. Компактный седан предлагается с атмосферным или турбированным 1,5-литровым мотором.

Третьим стал Nissan Sylphy с результатом 115 794 регистрации. Седан совместного предприятия Nissan и Dongfeng недавно пережил серьезное обновление и получил 1,6-литровый атмосферный двигатель с вариатором.

Четвертую строчку заняла Toyota Camry — 108 106 автомобилей. Помимо бензиновой версии, модель доступна с классической гибридной силовой установкой.

Всего 66 автомобилей уступил Camry Volkswagen Sagitar производства FAW-Volkswagen — 108 040 регистраций. По силовым установкам седан близок к Lavida.

Шестое место занял Geely Monjaro с результатом 107 950 автомобилей. В России модель известна под оригинальным брендом Geely, а также стала основой для Volga K50. Бензиновые версии оснащаются 2-литровыми моторами мощностью от 218 до 272 л.с., в топовой версии — восьмиступенчатый автомат и полный привод.

На седьмой позиции Volkswagen Tiguan L — 105 078 регистраций. Кроссовер доступен с бензиновыми двигателями мощностью 160 и 220 л.с., передним или полным приводом.

Volkswagen Passat занял восьмое место с результатом 102 290 автомобилей. Девятым стал его близкий родственник Volkswagen Magotan от FAW-Volkswagen — 98 130 машин.

Замыкает первую десятку Toyota Frontlander: за восемь месяцев зарегистрировано 98 110 автомобилей. Компактный кроссовер доступен с бензиновым двигателем и в гибридной версии.

Несмотря на лидерство Geely Atlas, главным брендом рейтинга стал Volkswagen, у него пять позиций из десяти. У Geely и Toyota по две позиции, у Nissan одно место.