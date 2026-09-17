Дата-центры стали главным драйвером нового вала «вечных химикатов»

Инфраструктура ИИ-бума насыщена полифторалкильными соединениями, которые не разлагаются, попадают в пищевые цепочки и накапливаются в организме

Бум строительства дата-центров для ИИ спровоцировал резкий рост производства «вечных химикатов» — полифторалкильных соединений (ПФАС), которые не разлагаются в природе десятилетиями и накапливаются в живых организмах. По данным расследования The Guardian, почти все 10 крупнейших мировых производителей ПФАС планируют нарастить квоты выпуска именно из-за спроса со стороны операторов ЦОДов.

ПФАС используются в системах охлаждения, ИИ-чинах, печатных платах, системах пожаротушения и оболочках тысяч километров кабелей.

Проблему усугубляет износ: дата-центры работают почти безостановочно, компоненты деградируют быстро, и старая техника в огромных объёмах отправляется на свалку. Оттуда PFAS неизбежно попадают в окружающую среду и в пищевые цепочки, а затем — в человеческий организм, где связываются с длинным списком заболеваний, от гормональных нарушений до онкологии.

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Анн-Софи Беккар, исполнительный директор шведского химического надзорного органа ChemSec, заявила: «Планы расширения этих компаний показывают, что без быстрого отказа от ПФАС по требованию правительств и регуляторов нас ждёт новая приливная волна вечных химикатов».

ПФАС — не единственный токсичный след ИИ-бума. Портал Gothamist сообщил, что из дата-центра Equinix в Секокусе (Нью-Джерси) в приток реки Медовлендс вылилось почти 19 000 литров дизельного топлива. Как отметил Бен Дзёбек, исполнительный директор экологической организация из Нью-Джерси Climate Revolution Action Network, «оставлять решение проблемы дата-центров отдельным городам бессмысленно — загрязнение и нагрузка на энергосеть не останавливаются на муниципальных границах».