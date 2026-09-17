Популярный электрический кроссовер Galaxy EX5 станет лучше: 800 вольт, 313 л.с., задний привод и новые системы помощи водителю

Geely анонсировала премьеру рестайлинговой версии электрического кроссовера Galaxy E5 (в России и Белоруссии он известен как Galaxy EX5) — машину официально представят 23 сентября. Компания уже раскрыла основные технические детали: электромобиль перейдет на 800-вольтовую архитектуру, получит значительно более мощный двигатель, сверхбыструю зарядку и продвинутый комплекс водительских ассистентов с лидаром.

Новый Galaxy E5 будет построен на заднеприводной электрической архитектуре и получит систему Thunder «16 в 1». Мощность единственного электромотора составит 333 л.с.

Серьезно расширятся и возможности электронных ассистентов. На крыше появился лидар, который будет работать в составе комплекса Qianli Haohan H5. Дополнительные камеры будут установлены на передних крыльях и в верхней части крышки багажника — все для улучшения распознавания окружающей обстановки.

Дизайн останется узнаваемым, но кроссовер получил переработанный передний бампер, новые декоративные элементы и активную решетку воздухозаборника. Автомобиль получит стандартные дверные ручки вместо нынешних выдвижных.

Габариты нового Galaxy E5 — 4636 × 1920 × 1670 мм, колесная база не изменится — 2750 мм. Однако за счет переноса электромотора на заднюю ось под капотом появится багажник. Покупателям предложат 18- и 19-дюймовые колесные диски с шинами 225/55 R18 и 235/50 R19 соответственно. Схема подвески останется прежней: спереди — стойки MacPherson, а сзади — многорычажная конструкция.