2-нм процессор Fujitsu Monaka поступит в продажу уже в ноябре 2026

Серверы на его основе выйдут на рынки Японии и Европы в 2027 году

Fujitsu объявила, что ее новый процессор Fujitsu-Monaka поступит в продажу в ноябре 2026 года. Первые серверы с чипом планируют предложить финансовым и телекоммуникационным компаниям уже в IV квартале, тогда как поставки в Японию и Европу начнутся в апреле 2027 года. Процессор создан в Японии на архитектуре Arm и ориентирован в том числе на задачи искусственного интеллекта при ограничениях по энергопотреблению и тепловыделению.

Вычислительные ядра Fujitsu-Monaka производятся по 2-нм техпроцессу, а кэш и компоненты ввода-вывода — по 5-нм с использованием 3D-структуры. Максимальная тактовая частота достигает 3,8 ГГц, а пропускная способность памяти — 8800 МТ/с. Для ИИ предусмотрены аппаратные векторные и базовые матричные операции, дополненные программными оптимизациями. Fujitsu заявляет, что чип способен обеспечивать сопоставимый уровень производительности при локальном выполнении ИИ-задач, одновременно снижая требования к энергии и охлаждению. Также предусмотрено аппаратное шифрование данных.

Fujitsu-Monaka полностью разработан и произведен в Японии, что должно обеспечить локализацию цепочки поставок для государственных и корпоративных заказчиков. Серверы Fujitsu на его основе будут доступны в конфигурациях 2U с двумя процессорами и 1U с одним или двумя чипами. Младшая версия не требует специализированной системы охлаждения и способна работать с обычным воздушным охлаждением.