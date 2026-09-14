AMD Ryzen 9, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ, экран 300 Гц и RTX 5090 Laptop. Представлен ноутбук Mechrevo Canglong 16 Ultra

Mechrevo расширила линейку ноутбуков Canglong 16 Ultra новой конфигурацией с процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD NVMe на 2 ТБ и видеокартой RTX 5090 Laptop.

Ноутбук уже появился на JD.com за 31 999 юаней, а с учетом государственной субсидии в некоторых регионах его стоимость снижается до 30 499 юаней или 4500 долларов.

Ноутбук получил цельнометаллический корпус и 16-дюймовый Mini LED-экран с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 300 Гц. Дисплей охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, а его пиковая яркость достигает 1200 нит. За охлаждение компонентов отвечает система с тремя вентиляторами и интерфейсом для подключения жидкостного контура. Питание обеспечивает адаптер SiC мощностью 420 Вт, а встроенный аккумулятор имеет емкость 99 Вт•ч. В комплект сразу входит внешняя система водяного охлаждения.

Набор портов включает RJ45, USB-C 10 Гбит/с, USB-A 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъем слева, два USB-A 5 Гбит/с справа, а сзади расположены разъем водяного охлаждения, USB-C 10 Гбит/с, Mini DP 2.1 и HDMI 2.1. Клавиатура полноразмерная, с RGB-подсветкой, а на крышке предусмотрена RGB-подсветка логотипа.