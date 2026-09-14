Xiaomi начала поставки огромных гибридных Skynomad: запас хода до 1700 км, цены от $31 300 и полноценное спальное место

Xiaomi начала поставки семейства гибридных кроссоверов Skynomad в Китае. На первом этапе автомобили появились сразу в 75 городах, а глава компании Лэй Цзюнь лично принял участие в церемониях выдачи машин в Шанхае и Сюйчжоу. Линейка включает четыре версии: N70 Pro FWD за 209 900 юаней ($31 300), N70 Max AWD за 239 900 юаней ($35 700), N90 Max AWD за 269 900 юаней ($39 700) и семиместный N90 Max Explorer Edition за 299 900 юаней ($44 100).

Младший N70 имеет размеры 4960 × 1998 × 1765 мм при колёсной базе 2950 мм и рассчитан на пять человек. Передние кресла могут разворачиваться на 180 градусов, а задний ряд — откидываться на 135 градусов.

Более крупный N90 достигает 5285 мм в длину, получил колёсную базу 3080 мм и схему салона 2+2+3. Для него заявлены 11 вариантов трансформации пространства и максимальный объём багажного пространства 1831 л. Сдвижные направляющие для кресел и центральной консоли позволяют превратить обычный кроссовер в автомобиль с компоновкой минивэна.

Xiaomi позиционирует Skynomad как универсальное пространство на колёсах: автомобиль может стать персональной студией, кафе для двоих, переговорной или семейной игровой зоной. Обе модели оснащаются 9-литровым компрессорным холодильником, который можно перемещать по направляющим в полу, а для пассажиров сзади предусмотрен потолочный экран. За дополнительную плату доступны проектор за 10 000 юаней ($1500) и выдвижные подножки за 6000 юаней ($900). Флагманский N90 Max Explorer Edition также получил встроенную электрическую складную палатку, которая добавляет второй этаж.

Общий запас хода при полностью заряженном аккумуляторе и полном баке бензина составляет от 1351 до 1705 км. Xiaomi заявляет, что все модели Skynomad могут быть быстро заряжены на 20-80% за 18 минут.