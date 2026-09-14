Маск и Альтман поддержали идею притормозить развитие ИИ

Илон Маск и Сэм Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить темпы развития искусственного интеллекта.

Амодей считает, что при отсутствии контроля уже в ближайшие 6–12 месяцев ИИ может получить возможность «захватить весь интернет». По его мнению, крупнейшим разработчикам необходимо совместно выработать единые стандарты безопасности.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Маск отреагировал на заявление руководителя Anthropic коротко: «Дарио прав». Глава OpenAI оказался более конкретен и сообщил, что риски стремительного развития ИИ активно обсуждались внутри компании на протяжении последних недель. В OpenAI также готовы поддержать идею привлечения независимых специалистов для оценки безопасности технологий.

Амодей предлагает предоставить независимым оценщикам доступ к ИИ-компаниям на уровне, сопоставимом с доступом их собственных сотрудников. Альтман назвал такой подход отличной идеей и заявил, что OpenAI намерена поступить аналогичным образом.