На много лет раньше ожидаемого: SpaceX начнет запуск в космос ИИ-суперкомпьютеров Nvidia в 2027 году

SpaceX собирается в 2027 году начать запускать на орбиту вычислительные системы на базе Nvidia Vera Rubin NVL72. Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.

Я абсолютно уверен, что в следующем году SpaceX запустит в космос компьютеры Nvidia VR NVL72 с искусственным интеллектом. Илон Маск

Так он ответил на комментарий одного из пользователей, который предположил, что такие дата-центры в космосе появятся не раньше 2035 года, если удастся разработать систему охлаждения.

Речь идёт не просто о стандартных наземных серверах, а о специально оптимизированной для работы в космосе версии платформы.

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Система Nvidia Vera Rubin NVL72 предназначена для масштабных ИИ-вычислений и объединяет вычислительные ресурсы в единую архитектуру. Космическая модификация должна позволить выполнять сложные задачи непосредственно на орбите, не отправляя весь объём данных обратно на Землю для обработки.

Такие системы станут основой первого поколения спутников Starmind, предназначенных именно для ИИ-вычислений в космосе. Если планы Маска реализуются, SpaceX может стать оператором запусков новой орбитальной вычислительной инфраструктуры, которая фактически превратит спутники в распределённые центры обработки данных.