В России впервые введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы

С марта следующего года в России впервые начнет действовать государственный стандарт на автомобильные карбюраторы. Он установит единые требования к их конструкции, качеству изготовления, герметичности и надежности, следует из документов Росстандарта.

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Карбюратор отвечает за приготовление топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания. В современных легковых автомобилях его давно заменил электронный впрыск топлива, но карбюраторные двигатели по-прежнему используются, а сами устройства продолжают производить и обслуживать.

ГОСТ разделяет карбюраторы на несколько типов в зависимости от конструкции, принципа работы и способа регулировки. Для каждой модели производитель должен иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж с размерами, техническими характеристиками и требованиями к изделию.

Особое внимание уделено герметичности. Клапан подачи топлива в закрытом положении не должен пропускать бензин, а при открытии обязан обеспечивать необходимую подачу топлива. Кроме того, все элементы корпуса, контактирующие с топливом, должны сохранять полную герметичность. ГОСТ также запрещает трещины, коррозию, вмятины и другие дефекты, способные повлиять на работу карбюратора. Производители обязаны определить показатели надежности для каждой конкретной модели. Для карбюраторов, ранее работавших на этилированном бензине, предусмотрена обязательная химическая нейтрализация перед разборкой.

Новый стандарт распространяется на карбюраторы автомобильных двигателей, однако не касается техники для автоспорта, двигателей, работающих только на сжатом или сжиженном газе, роторно-поршневых моторов и агрегатов, выпускаемых по лицензии.