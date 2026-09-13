Samsung впервые за три года существенно обновит экраны флагманов — Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат новейшие OLED-дисплеи M16

Samsung готовит большое обновление экранов будущих флагманов линейки Galaxy S27. По данным корейского ресурса ETNews, все четыре модели получат новые панели OLED, а Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra впервые за три года перейдут на экраны на базе самого современного материала M16.

M16 — самый современный материал для экранов OLED от Samsung Display. Он обеспечивает более высокую пиковую яркость, лучшую энергоэффективность, точную цветопередачу. И срок службы экрана тоже больше. Именно на базе M16 построена панель экрана iPhone 18 Pro.

Флагманские S27 Pro и S27 Ultra также получат технологии Color Filter-on-Encapsulation и Privacy Display. Последняя ограничивает видимость экрана под углом, защищая содержимое от посторонних взглядов, при этом функция встроена в сам дисплей, а не реализована в виде отдельной пленки.

Базовые Galaxy S27 и S27+ тоже обновят экраны, но они получат панели на основе материала M14 вместо M13, применяемого в устройствах нынешнего поколения. По предварительным данным, диагонали составят 6,27, 6,66, 6,47 и 6,89 дюйма для S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra соответственно.

На этом обновление не закончится. Во второй половине 2027 года OLED-панели на базе M16 появятся и в складных Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 и Z Fold 9 Ultra, которые сменят нынешнее поколение с панелями M13.