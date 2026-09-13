Смартфон Трампа подорожал на десятки процентов. Trump Mobile T1 теперь стоит 750 долларов

Изначально цена была 500 долларов

Мобильные телефоны

Смартфон Trump Mobile T1, который с задержкой, но вышел на рынок этим летом, резко подорожал. Изначально он стоил 500 долларов, а теперь за него просят 750 долларов. 

Да, рост цен на память, само собой, вынуждает производителей повышать цены, но даже новые iPhone подорожали относительно прошлогодних всего на 100 долларов. Получается, что в процентах смартфон Трампа подорожал в разы сильнее, чем iPhone. К тому же Trump Mobile T1 критиковали за завышенную цену ещё в самом начале. 

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Источник изображения: Trump Mobile

Напомним, он оснащён SoC Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и батареей ёмкостью 5000 мАч. Разве что флеш-памяти тут сразу много: 512 ГБ. 

Никаких данных о продажах смартфона нет, как и слухов о новом поколении.  

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