Проблемные участки наглядно: 2ГИС запускает «Карту штрафов»

Команда 2ГИС осенью запустит «Карту штрафов», которая будет отмечать в навигаторе участки дорог, где конкретный пользователь ранее получал административные взыскания. Разработчики рассчитывают таким образом помочь автомобилистам внимательнее проезжать потенциально проблемные места.

Данные будут формироваться на основе информации об оплаченных штрафах, получаемой от Сбера — технологического партнёра проекта. Персональная карта станет доступна пользователям, авторизованным в 2ГИС через «Сбер ID». При этом сведения о сумме взысканий и способах их оплаты между сервисами передаваться не будут.

На карте появятся места нарушений, зафиксированных камерами, которые контролируют скорость, выезд на выделенную полосу, остановку, дорожную разметку и проезд перекрёстков. Информация будет обновляться раз в неделю и охватит оплаченные через сервисы Сбера штрафы за последний год.

Во время поездки навигатор сможет заранее обратить внимание водителя на знакомый участок. Это позволит своевременно снизить скорость, выбрать другую полосу или внимательнее следить за дорожными знаками и разметкой.

Сейчас 2ГИС уже отмечает камеры, возле которых пользователь ранее превышал установленную скорость. «Карта штрафов» станет расширением этой возможности и будет учитывать более широкий набор нарушений.