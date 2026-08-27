OLED вместо E Ink, физическая QWERTY и минимум 12 ГБ ОЗУ: проект Minimal Phone 2 собрал уже 1,6 млн долларов

The Minimal Company готовит второе поколение своего необычного (по нынешним меркам) смартфона с физической QWERTY-клавиатурой. Minimal Phone 2 уже собрал на Kickstarter более $1,6 млн при первоначальной цели всего $100 тыс., которую проект преодолел в течение первых минут кампании. Важной стала отметка в $1,5 млн. Ранее разработчики обещали, что при достижении этой суммы все Minimal Phone 2 получат не менее 12 ГБ оперативной памяти. Кампания уже преодолела необходимый рубеж, поэтому улучшенная конфигурация должна стать стандартной.

От одной из главных особенностей первого Minimal Phone разработчики, однако, отказались. Вместо экрана E-Ink второе поколение получит обычную панель OLED.

Главная отличительная черта Minimal Phone 2 — полноценная физическая клавиатура QWERTY под экраном в стиле классических смартфонов BlackBerry. При этом поверхность клавиш будет ёмкостной и сможет распознавать жесты.

Для смартфона заявлены 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и GPS. Предусмотрены как физическая SIM-карта, так и eSIM.

Работать Minimal Phone 2 будет под управлением Minimal OS на Android. Разработчики также намекнули на поддержку iMessage. Однако речь не идёт о нативной реализации сервиса Apple: для этого планируется использовать OpenBubbles. Подобное решение обычно требует наличия Mac для активации либо платного сервиса стоимостью $16,99 в месяц, поэтому функция имеет ограничения.

Поставки Minimal Phone 2 планируют начать в декабре 2026-го или в начале 2027 года. Минимальная стоимость смартфона для участников программы коллективного финансирования — 600 долларов.