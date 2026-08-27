OLED вместо E Ink, физическая QWERTY и минимум 12 ГБ ОЗУ: проект Minimal Phone 2 собрал уже 1,6 млн долларов

Для участников программы коллективного финансирования Minimal Phone 2 обойдется в 600 долларов

Мобильные телефоны

The Minimal Company готовит второе поколение своего необычного (по нынешним меркам) смартфона с физической QWERTY-клавиатурой. Minimal Phone 2 уже собрал на Kickstarter более $1,6 млн при первоначальной цели всего $100 тыс., которую проект преодолел в течение первых минут кампании. Важной стала отметка в $1,5 млн. Ранее разработчики обещали, что при достижении этой суммы все Minimal Phone 2 получат не менее 12 ГБ оперативной памяти. Кампания уже преодолела необходимый рубеж, поэтому улучшенная конфигурация должна стать стандартной.

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Источник изображения: x/Andre Youkhna

От одной из главных особенностей первого Minimal Phone разработчики, однако, отказались. Вместо экрана E-Ink второе поколение получит обычную панель OLED.

Главная отличительная черта Minimal Phone 2 — полноценная физическая клавиатура QWERTY под экраном в стиле классических смартфонов BlackBerry. При этом поверхность клавиш будет ёмкостной и сможет распознавать жесты.

Для смартфона заявлены 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и GPS. Предусмотрены как физическая SIM-карта, так и eSIM.

Работать Minimal Phone 2 будет под управлением Minimal OS на Android. Разработчики также намекнули на поддержку iMessage. Однако речь не идёт о нативной реализации сервиса Apple: для этого планируется использовать OpenBubbles. Подобное решение обычно требует наличия Mac для активации либо платного сервиса стоимостью $16,99 в месяц, поэтому функция имеет ограничения.

Поставки Minimal Phone 2 планируют начать в декабре 2026-го или в начале 2027 года. Минимальная стоимость смартфона для участников программы коллективного финансирования — 600 долларов.

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