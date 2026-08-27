Первый Xiaomi c батареей 10 000 мАч. Представлен Redmi Note 17 Pro Max 5G: Snapdragon 6 Gen 5, 100-ваттная зарядка, IP68 и обновления в течение 6 лет

Xiaomi начала продажи в Японии Redmi Note 17 Pro Max 5G — своего первого смартфона компании с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч. При этом инженерам удалось сохранить относительно обычные для современного смартфона габариты: толщина корпуса составляет 8,57 мм, масса — 229,5 г.

Смартфон поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт. Предусмотрена и обратная зарядка до 27 Вт. Новинка построена на SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Экран OLED — с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. В основной камере используются датчики с разрешением 50 и 8 Мп, фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Redmi Note 17 Pro Max работает под управлением Android 16. Xiaomi обещает выпускать обновления безопасности для устройства в течение шести лет. Корпус получил защиту IP68 от пыли и воды.

В Японии стартовая цена Redmi Note 17 Pro Max в рамках ранней акции составляет 69 980 иен — 440 долларов. Причем специальное предложение действует до 14 октября.

Одновременно Xiaomi вывела на японский рынок Redmi 17 4G. Он оснащён 6,9-дюймовым 120-герцевым экраном с разрешением HD+, SoC MediaTek Helio G91 Ultra и аккумулятором емкостью 7500 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт. Redmi 17 4G получил основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком, разрешение фронтальной — 8 Мп.. Версия с 4/128 ГБ стоит 29 980 иен (190 долларов).