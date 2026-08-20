На Солнце произошла сильнейшая за август вспышка

На Солнце зарегистрирована самая мощная вспышка августа — класса M1.88. Событие произошло 20 августа и стало второй M-вспышкой за последние сутки. Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в официальных каталогах показатель, вероятно, будет указан как M1.8 — значение традиционно округляют вниз.

Хотя вспышка не относится к наиболее сильным солнечным событиям, на фоне относительно низкой активности светила она заметно выделяется. Источником выброса стала активная область 4513, которая недавно появилась на обращённой к Земле стороне Солнца. С её выходом специалисты зафиксировали заметное усиление активности.

По данным Лаборатории, область пока сохраняет запас энергии и в ближайшие дни способна породить новые вспышки. Однако специалисты ожидают, что её активность начнёт снижаться в течение одного-двух дней.

Событий максимального класса X в ближайшее время пока не прогнозируется. При этом дальнейшее поведение области 4513 будет зависеть от процессов, происходящих внутри неё.