Хакеры добрались до «Госуслуг» через домашние и корпоративные роутеры

Для защиты от подобных атак от обычного пользователя требуется минимальный набор знаний сетевого инженера и ИБ-специалиста

Эксперты сервиса разведки утечек DLBI обнаружили схему, которая позволяет злоумышленникам получать данные пользователей через взлом домашних и корпоративных роутеров. Атака затрагивает доступ не только к «Госуслугам», но и к социальным сетям и облачным сервисам.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Специальные боты автоматически ищут в интернете открытые панели управления сетевым оборудованием. Если доступ удается получить с помощью стандартных паролей или словарей, преступники меняют DNS-сервер роутера. После этого запросы пользователей перенаправляются на поддельные страницы популярных сервисов.

Чтобы убедить жертву в безопасности сайта, мошенники предлагают установить якобы корневой сертификат Минцифры. На деле он принадлежит злоумышленникам и позволяет браузеру принимать поддельные сертификаты без предупреждений.

После ввода логина, пароля и кода из SMS преступники получают контроль над учетной записью, меняют способы подтверждения входа и могут продавать украденные аккаунты.

В DLBI отмечают, что атака опасна автоматизацией: пользователь может не заметить вмешательства до момента кражи данных. Для защиты специалисты рекомендуют установить уникальный пароль администратора роутера, отключить управление устройством из интернета и проверить настройки DNS. Для доступа к критически важным сервисам также советуют использовать мобильный интернет вместо домашней Wi-Fi-сети.