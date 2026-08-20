Лунную ночь переживёт не вся техника: Zeno Power отправит на Луну радиоизотопный обогреватель

Блок мощностью 5 Вт на америции-241 полетит с Firefly Aerospace и должен обеспечить работоспособность оборудования во время лунной ночи

Компания Zeno Power объявила о первой коммерческой миссии на Луну: по соглашению с Firefly Aerospace её радиоизотопный нагревательный блок мощностью 5 Вт будет задействован в рамках миссии CS-8 CLPS не ранее 2028 года. Этот блок, названный Survive-the-Night Package, предназначен для защиты оборудования во время суточной лунной ночи, когда температура падает ниже −133 °C.

В основе устройства — радиоизотоп америций-241, который выделяет тепло по мере распада. На первом этапе обогреватель будет работать автономно, поддерживая собственную электронику, связь и управление. Остальные полезные нагрузки Firefly при этом замёрзнут в «режиме памятника». В будущем несколько таких блоков смогут поддерживать целые луноходы и станции.

Источник: Zeno Power / Firefly Aerospace

Миссия частично финансируется NASA через программу CLPS: агентство предоставило финансовый стимул подрядчикам, способным продемонстрировать сохранность собственной электроники при температурах лунной ночи.

Чтобы получить бонус, Zeno нужно передать сигнал на Землю после 120 часов темноты, но гендиректор Тайлер Бернстайн уверен, что аппарат проработает гораздо дольше — период полураспада америция составляет 440 лет.

Компания также разрабатывает более мощный генератор на основе двигателя Стирлинга, который сможет снабжать лунные модули и электроэнергией.