Теперь нужна не RTX 5090, а всего лишь RTX 4070 Ti. Авторы игры The Blood of Dawnwalker снизили системные требования

Но добавили в них апскейлеры

Разработчики игры The Blood of Dawnwalker, среди которых есть бывшие создатели The Witcher 3, обновили системные требования проекта незадолго до выхода и, что интересно, снизили эти самые требования.

Изначально они были опубликованы ещё в апреле, и эта игра была первой, у которой прямо в требованиях была указана GeForce RTX 5090, пусть и для самых максимальных настроек.

Но теперь там же значатся всего лишь GeForce RTX 4070 Ti и Radeon RX 9070, которые примерно вдвое слабее. Следствие ли это отличной работы по оптимизации или же первоначальные требования были ошибочно завышены, неясно.

Фото Dawnwalker (X)

Правда, есть одно важное уточнение. Первоначальные требования подразумевали нативный рендеринг, а текущие указаны с учётом апскейлеров. Впрочем, даже с этим учётом разница всё равно велика.

Для Full HD при 30 к/с теперь хватит всего лишь GTX 1060 или RX 580, а 60 к/с позволят получить карты уровня RTX 2060 Super или RX 5700. Снова-таки, не без помощи апскейлеров.

К слову, в комментариях в социальных сетях разработчики уточнили, что апскейлеры подразумеваются с режимом Balance.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября.