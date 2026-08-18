7900 мАч и 3 дня на одной зарядке. Poco рассказал про батарею бюджетного Poco M8x 5G

В этой модели будет акцент на автономности

Мобильные телефоны

Бренд Poco начал публиковать тизеры, посвященные будущей бюджетной модели Poco M8x 5G. Для начала компания решила акцентировать внимание на автономности: смартфон получит батарею емкостью 7900 мАч, а максимальная автономность составит 3 дня (согласно официальным данным). Также стала известна дата премьеры — Poco M8x 5G дебютирует 21 августа в Индии.

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Источник изображения: Poco India

Согласно предварительным данным, смартфон получит поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной мощностью 22,5 Вт. То есть его можно будет использовать в качестве мобильного аккумулятора.

В основу аппаратной платформы Poco M8x 5G ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Также аппарату приписывают 6,9-дюймовый экран IPS с кадровой частотой 120 Гц и цену около 20 000 рупий (примерно 200 долларов).

По характеристикам будущий Poco M8x 5G в точности повторяет представленный сегодня в Китае Redmi M100.

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