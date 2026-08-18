Никакого AMOLED, крупный аккумулятор, но 4 ГБ ОЗУ в базе и масса почти 220 г. Представлен бюджетный смартфон Vivo V31T 5G

Компания Vivo представила смартфон Y31T 5G с большим аккумулятором, защитой от воды и в основном базовыми характеристиками.

Цены пока нет, но она явно будет невысокой. К примеру, потому что в базе тут всего 4/128 ГБ памяти, хотя есть и версии с 6 ГБ ОЗУ. В основе лежит бюджетная SoC Snapdragon 4 Gen 2, а разрешение экрана составляет HD+ при диагонали 6,75 дюйма и поддержке 120 Гц. К слову, это панель IPS.

Фото Vivo

Можно также выделить 50-мегапиксельную основную камеру, при этом ей в пару тут установили лишь датчик для боке разрешением 2 Мп. То есть фактически камера одинарная. Зато тут имеется крупный аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с 44-ваттной зарядкой, а ещё защита от воды, причём IP69.

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух карт SIM и три цвета: красный, светло-золотистый и тот, который компания называет Seashore Green. Смартфон весит 219 г, что очень немало, независимо от размера батареи и экрана.