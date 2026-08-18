Топовый 16-ядерник AMD Ryzen 9 9950X3D2 скальпировали — и продают на 500 долларов дороже оригинального

Thermal Grizzly начала продавать скальпированный AMD Ryzen 9 9950X3D2 — без установленной штатной теплораспределительной крышки. Стоимость CPU составляет $1403 — при том, что рекомендованная AMD цена обычного Ryzen 9 9950X3D2 составляет $900.

CPU обеспечивается собственной гарантией Thermal Grizzly (после скальпирования гарантия AMD перестает действовать). Каждый экземпляр после скальпирования очищается и проходит проверку работоспособности. В комплект также входит USB-флешка с результатами проверки конкретного процессора — снимком температурного теста и сделанной под микроскопом фотографией чипа.

Скальпирование позволяет системе охлаждения контактировать непосредственно с кристаллами процессора, сокращая количество промежуточных слоев на пути передачи тепла. Такой подход ориентирован на энтузиастов, стремящихся получить более низкие температуры или больший запас для разгона.

Сам Ryzen 9 9950X3D2 представляет собой 16-ядерный процессор архитектуры Zen 5. Он оснащен 3D V-Cache на обоих CCD и располагает суммарно 208 МБ кэш-памяти. Максимальная частота достигает 5,6 ГГц, TDP — 200 Вт.

Оригинальную теплораспределительную крышку Thermal Grizzly компания кладет в коробку, однако категорически не рекомендует устанавливать ее обратно. По словам Thermal Grizzly, после скальпирования возникает разница по высоте между чиплетами и штатной крышкой, которую нельзя корректно компенсировать термоинтерфейсом. Попытка вернуть крышку может повредить процессор и приведет к аннулированию уже гарантии самой Thermal Grizzly.