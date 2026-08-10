«Японский GPS» пополнился шестым космическим аппаратом

Япония успешно запустила шестой спутник национальной системы космического позиционирования «Митибики 7» (Michibiki — «Указывающий путь»). Космический аппарат вывела на орбиту тяжёлая ракета-носитель H3 с космодрома на острове Танэгасима на юго-западе страны.

Запуск ракеты-носителя H3 со спутником «Митибики 7». Скриншот из видео JAXA

Пятый спутник «Митибики 6» Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправило на орбиту в феврале текущего года, а запуск «Митибики 5» в декабре прошлого года закончился неудачей. Японская система космического позиционирования QZSS совместима с американской GPS — аппараты «Митибики» дополняют и повышают её точность.

Для стабильного функционирования QZSS как системы национального позиционирования необходимо, как минимум, семь спутников. Предполагается, что к середине 2030-х годов число аппаратов «Митибики» достигнет 11, что позволит снизить зависимость страны от GPS.

Отмечается, что японские спутники способны определять координаты объектов на поверхности Земли в зоне своей работы с погрешностью порядка 6 см, тогда как у GPS она составляет около 10 м.