Планируемый к строительству центр обработки данных Amazon может стать крупнейшим источником загрязнения климата в США

Amazon разрешено выбрасывать до 33 млн тонн углекислого газа в год — больше, чем любой другой электростанции страны

Amazon инвестирует в газовую электростанцию на территории планируемого дата-центра в округе Пекос, штат Техас. Как сообщает The New York Times, установка получила разрешение на выброс до 33 млн тонн CO 2 в год. Если объект будет эксплуатироваться в пределах этого разрешённого объёма, то он станет крупнейшим отдельным источником выбросов среди электростанций США.

Собственная генерация должна обеспечивать энергией дата-центр Amazon и позволит не увеличивать стоимость электроэнергии для техасских домохозяйств, заявил представитель компании. Согласно комментарию корпорации, «объект будет питаться от генерации на месте, которая не повысит стоимость электроэнергии для семей Техаса».

Дата-центры уже сталкиваются с политическим противодействием в США, в том числе из-за растущего спроса на электроэнергию и связанных с ним затрат на развитие энергосистемы.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Проект также усиливает противоречие между растущим энергопотреблением ИИ-инфраструктуры и климатическими обязательствами Amazon. Компания сообщила, что её совокупные выбросы углекислого газа в прошлом году увеличились на 16%, хотя ранее она обязалась полностью устранить собственные выбросы к 2040 году. На фоне расширения инфраструктуры для ИИ Amazon и другие технологические компании поддерживают строительство крупных газовых электростанций, способных обеспечить необходимую для дата-центров генерацию.

В Amazon признают, что энергетическая и климатическая ситуация изменилась со времени принятия прежних обязательств. Представитель компании заявил: «Мир теперь выглядит иначе, чем тогда, когда мы стали соучредителями климатического обязательства», одновременно подчеркнув, что сама приверженность Amazon этому обязательству не изменилась.

Новый проект показывает масштаб компромисса, с которым компания сталкивается при расширении вычислительной инфраструктуры: обеспечение дата-центров электроэнергией требует собственной генерации, а в данном случае речь идёт о газовой электростанции с потенциальным объёмом выбросов, превышающим показатели любой другой электростанции США.