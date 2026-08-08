Geely Monjaro, Coolray, Cityray и Okavango подорожали в России

Geely пересмотрела рекомендованные цены на четыре кроссовера в России: подорожание затронуло Monjaro, Okavango, Cityray и Coolray. В зависимости от модели и комплектации прибавка составила от 7 до 50 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожал Geely Monjaro. Цена базовой версии Luxury осталась прежней — 4,6 млн рублей, а топовый Flagship прибавил 50 тысяч и теперь стоит 4,955 млн рублей. Технически автомобили не изменились: обе версии оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Семиместный Geely Okavango подорожал на 7 тысяч рублей в обеих комплектациях. Версия Luxury теперь стоит 3,78 млн рублей, а Flagship — 4,001 млн рублей. Okavango —единственный семиместный кроссовер в российской линейке Geely. Под капотом у него 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Привод только передний.

Geely Cityray прибавил чуть больше. Комплектации Comfort и Luxury подорожали на 20 тысяч рублей — до 2,87 и 3,12 млн рублей соответственно. Версии Flagship и Sport прибавили по 40 тысяч и теперь стоят 3,26 и 3,3 млн рублей. Техника у всех российских Cityray одинаковая: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями.

Вернувшийся на российский рынок в мае Geely Coolray также подорожал. Он предлагается только в комплектации Exclusive, цена которой выросла на 20 тысяч рублей — до 2,915 млн рублей. Силовая установка та же, что у Cityray: 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., семиступенчатый робот.