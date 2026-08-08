Можно ли создать игровой ПК из NAS? Автор канала TrashBench сделал это, заодно установив рекорд

Автор канала TrashBench, известный своими необычными экспериментами, решил сделать игровой ПК из NAS, а заодно сумел даже установить один рекорд.

Автор использовал весьма свежий NAS ZimaCube 2, который вышел весной этого года. Он предлагает далеко не самый актуальный мобильный процессор Core i5-1235U, а видеокарты тут вообще нет. При этом системная плата имеет свободный слот PCIe 4.0 x16, чем и воспользовался энтузиаст.

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Места внутри для видеокарты очень мало, поэтому он подключил к ПК GeForce RTX 5060, оставив её снаружи корпуса. Само собой, можно взять и более мощную карту, хотя нужно понимать, что слабый процессор будет узким местом системы даже с далеко не самой топовой 3D-картой.

В любом случае, по сравнению с iGPU процессора система показала прирост в разы. В некоторых тестах чуть ли не на порядок. А в Time Spy и вовсе удалось установить новый рекорд для этого CPU.